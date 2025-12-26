Caminhoneiro embriagado é preso com quase cinco vezes o limite de álcool na BR-376

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde de quinta-feira (25/12) um motorista de 46 anos que dirigia sob efeito de álcool na BR-376, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba. O homem conduzia um caminhão bitrem Scania branco com placas de Ribeirão Preto (SP) quando foi abordado pelos policiais.

A ação policial aconteceu após denúncias de usuários da rodovia, que relataram um bitrem realizando manobras perigosas, como zigue-zague entre as faixas e invasão do acostamento. O veículo seguia no sentido Ponta Grossa quando foi localizado pela equipe, no km 548.

Durante a abordagem, os agentes perceberam que o motorista apresentava sinais evidentes de embriaguez e dificuldade para se equilibrar ao descer da cabine. O teste do bafômetro confirmou a suspeita: o resultado de 1,41 mg/l de álcool por litro de ar expelido é quase cinco vezes superior ao limite que configura crime de trânsito.

Na cabine do caminhão, os policiais encontraram latas de cerveja vazias e uma ainda parcialmente consumida. Com o flagrante confirmado, o condutor foi encaminhado à Polícia Civil de Campo Largo para os procedimentos legais. Já o caminhão foi removido ao pátio da PRF.