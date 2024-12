Fim de semana: previsão de sol em Curitiba e chuva para o Litoral

O sábado (28) vai ser de sol entre nuvens em grande parte do Paraná. A nebulosidade continua variando em várias setores provocando chuva em alguns momentos do dia em Curitiba e também no Litoral.

Segundo o Simepar, as condições do tempo apresentam poucas mudanças comparadas aos últimos dias. Na região Leste, que inclui a capital, Região Metropolitana e litoral, a nebulosidade continuará variável, com o sol aparecendo entre nuvens ao longo do dia. No entanto, há possibilidade de chuvas fracas ou chuviscos isolados, especialmente no início da manhã e à noite.

Durante a tarde, a temperatura fica agradável em Curitiba. A máxima prevista não deve passar dos 27 °C.

E no Litoral?

De acordo com o Simepar, o sábado vai apresentar chuva em alguns momentos no Litoral. Para Guaratuba, a previsão de um acumulado de 11.3 milímetros ao longo do dia, com a temperatura batendo 24°C.