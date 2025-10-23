FilmTech terá feira, palestras e oficinas com grandes nomes em Curitiba

O Sul do Brasil se prepara para viver uma imersão no audiovisual. A FilmTech 2025, maior evento do setor na região, será realizada nos dias 30 e 31 de outubro, no Sebrae/PR, em Curitiba, reunindo profissionais, estudantes, criadores e marcas que estão transformando a indústria audiovisual no país.

Com uma programação intensa, a FilmTech promove dois dias de feira, palestras simultâneas e oficinas formativas, criando um ambiente de aprendizado, troca e experimentação tecnológica. A entrada é 100% gratuita, mas as vagas são limitadas. Clique aqui para garantir a sua presença. Os quinhentos primeiros inscritos ganham um brinde exclusivo do evento.

A Feira FilmTech reunirá as maiores marcas e distribuidoras do mercado audiovisual, apresentando equipamentos de ponta e experiências interativas. A Godox, referência em soluções técnicas, é patrocinadora master e apresentará o evento ao lado da Armada Rental, levando ao público lançamentos e demonstrações práticas de equipamentos. “A FilmTech nasceu da necessidade de democratizar o acesso ao conhecimento e às marcas do mercado audiovisual.

No Brasil, a maioria dos cursos e eventos da área acontecem no eixo Rio-São Paulo. Criamos o evento para mudar esse cenário, oferecendo formação gratuita e reunindo grandes nomes do cinema, da publicidade, do streaming e da captação mobile. A primeira edição foi um sucesso, e agora o evento cresceu, com o apoio de novas instituições, parcerias internacionais e uma programação ainda mais robusta”, afirma Daniel Bernardon, CEO da Armada Rental e um dos idealizadores da FilmTech.

Nos palcos, o destaque vai para nomes que moldam o audiovisual contemporâneo. Azul Serra ABC será um dos grandes nomes da FilmTech 2025. Diretor de fotografia premiado, assina produções que marcaram o audiovisual brasileiro e internacional, como Cangaço Novo (Prime Video), Homem com H e a minissérie Senna (Netflix).

Com mais de duas décadas de trajetória, Azul é reconhecido por transformar narrativas em imagens potentes, cheias de cor, atmosfera e emoção. Na FilmTech, ele compartilha sua visão sobre o papel da fotografia na criação de mundos inesquecíveis.

Camila Cornelsen, diretora de fotografia, construiu uma carreira sólida entre São Paulo e Los Angeles, com projetos para Nike, Apple, Johnnie Walker, Smirnoff e Samsung. No cinema, já realizou cinco longas e duas séries – uma para a HBO e outra para a Disney – e assina o longa Antônio Odisseia, de Thales Banzai, cujo trailer será apresentado na FilmTech. Com um olhar sensível e disruptivo, Camila também já dirigiu clipes e produções com artistas como Fresno, Baco Exu do Blues, Duda Beat, Karol Conka, Shakira e Sydney Sweeney, representando uma geração que redefine o audiovisual com identidade e criatividade.

Yuri Maranhão, integrante do trio de diretores Youth, ao lado dos sócios Eduardo Lubiazi e João Machado, também sobe ao palco para compartilhar sua experiência à frente da Youth Company, fundada em 2011. O coletivo acumula prêmios nacionais e internacionais, consolidando-se como um dos nomes mais inovadores da direção e da produção audiovisual contemporânea no Brasil.

Carol Suss, maquiadora de caracterização com atuação em cinema e publicidade, mostrará como técnicas como hematomas, envelhecimento e transformações físicas dialogam com a fotografia e a direção. Sua palestra destaca a maquiagem como linguagem narrativa e estética — uma arte que a tecnologia ainda não substituiu, mas que evolui junto com as lentes e as câmeras.

Sérgio e Gabriel Twardowski, referências em direção e arte visual, trazem experiências que cruzam a publicidade, o branded content e a música. Sérgio é metade do duo Karma e sócio das produtoras Rumo e Flyworks – pioneira em drone shows no Brasil -, além de acompanhar o DJ Alok em turnês mundiais. Gabriel, por sua vez, já dirigiu nomes como Billie Eilish, Ms. Lauryn Hill e Alok, para marcas como Spotify, GRAMMYs e Adidas, e teve trabalhos reconhecidos no Cannes Lions e no próprio GRAMMYs.

Entre as vozes que impulsionam o audiovisual brasileiro, a presidente da SIAPAR (Sindicato do Audiovisual do Paraná), Jussara Locatelli, estará presente para discutir os desafios e oportunidades do setor, reforçando o papel estratégico do Paraná no fortalecimento da economia criativa.

Além das grandes atrações, a FilmTech oferecerá palestras técnicas e formativas sobre gravação mobile (com celular), assistência de câmera e cinema fantástico no Brasil, reforçando o caráter plural e educativo do evento. “Não focamos apenas no cinema, trazemos soluções para publicidade, streaming, social media, igrejas, faculdades e teatros. A ideia é fomentar o mercado, revelar talentos e mostrar que há oportunidades reais e um ecossistema audiovisual potente no Sul do Brasil”, completa Daniel Bernardon.

Mercado em plena expansão

A FilmTech acontece em um momento de forte crescimento para o audiovisual brasileiro. O setor adiciona quase R$ 30 bilhões por ano à economia nacional, o equivalente a 0,5% do PIB, gerando R$ 9 bilhões anuais em impostos e mais de 657 mil empregos diretos e indiretos. O Brasil está entre os cinco maiores mercados de consumo de conteúdo audiovisual do mundo, com um potencial crescente de acesso digital e diversificação de formatos.

No Paraná, a força do setor também é expressiva: o estado conta com 722 produtoras registradas na Ancine, ocupando o quinto lugar no país. Entre 2019 e 2023, a indústria audiovisual paranaense cresceu 44%, o segundo maior índice do Brasil. O ecossistema produtivo local reúne mais de 18 mil empresas em 341 municípios ligadas diretamente à cadeia audiovisual — um cenário que confirma o dinamismo e a relevância do setor para a economia criativa regional.

A FilmTech 2025 conta com o apoio do Sebrae/PR, da Siapar (Sindicato da Indústria Audiovisual do Paraná) e da Film Commission Paraná, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento e a profissionalização do audiovisual no Sul do país.

A FilmTech 2025 será no Sebrae, Rua Cyro Vellozo, 59 – Prado Velho, Curitiba, dias 30 e 31 de outubro. Inscrições abertas e gratuitas neste link!