Festival da Coxinha já é reconhecido como evento oficial de Curitiba

Quem é curitibano de verdade já sabe: a cidade está sempre pronta para uma boa coxinha. E agora, o salgado mais querido da cidade ganhou reconhecimento oficial. Depois de fazer a alegria dos moradores desde 2017, o Festival da Coxinha entrou para o calendário oficial de eventos da capital paranaense.

A lei municipal 16.508/2025, aprovada pela Câmara Municipal de Curitiba (CMC) no último mês, estabelece que o evento será realizado anualmente em maio, ocupando a agenda cultural da cidade por três semanas.

O projeto que elevou o festival ao status oficial (005.00145.2025) é de autoria do vereador Renan Ceschin (Pode), que resgatou a história do evento durante a votação do texto em primeiro turno.

“O primeiro Festival da Coxinha de Curitiba foi organizado por Vinicius França. O evento ocorreu nos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2017 na praça Nossa Senhora de Salette, no Centro Cívico. A programação incluiu uma variedade de coxinhas, desde sabores tradicionais até opções veganas e doces, além de atrações como a ‘maior coxinha do Brasil’, preparada por Dona Cida, de Rolândia”, relembrou o vereador durante a sessão de 14 de abril.

Com a oficialização, bares e estabelecimentos gastronômicos da cidade poderão participar oferecendo diferentes versões e preparos da iguaria. O público também poderá curtir competições entre os bares participantes, degustações, workshops culinários e promoções especiais. A divulgação do evento contará com parcerias entre empresas, associações e entidades colaboradoras sem fins lucrativos.

Ceschin também destacou que, além de oficializar o festival, a nova legislação valoriza a coxinha como parte importante da cultura gastronômica curitibana e incentiva a economia local.

Outros festivais gastronômicos de Curitiba

Vale lembrar que a capital já se movimenta com eventos semelhantes, como o Festival de Pão com Bolinho e o Festival de Carne de Onça, que também integram o calendário oficial da cidade.

A lei 16.508/2025 foi publicada no Diário Oficial de Curitiba em 16 de abril e já está em vigor. Agora é só esperar maio chegar para aproveitar o festival que faz parte da identidade gastronômica da capital paranaense.