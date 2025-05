Axé Gastrobar traz para Curitiba samba de terreiro e comida popular

Casa de sucesso em Joinville chega à capital paranaense com a força do samba raiz e cardápio democrático. A novidade traz a assinatura de Leslei Camargo, idealizadora da Makunfest, que se une aos empresários catarinenses Fernando Cesar Ikeda e Rafael Guedes de Castilho Okubo na empreitada.

“Identificamos que duas, três festas por ano, seriam pouco para o público curitibano. Agora queremos festejar o ano todo. É a Makunfest alçando novos voos para levar o samba de terreiro de uma forma mais presente e constante para as pessoas”, revelou Leslei à frente do grupo LAM.

O Axé Gastrobar já é conhecido em Santa Catarina pela combinação de samba raiz e samba de terreiro ao vivo, atraindo multidões em suas noites temáticas. Em Curitiba, a expectativa é repetir o sucesso da Makunfest, festival que reuniu mais de 1.200 amantes do gênero em suas duas edições na capital em 2024.

Foto: divulgação.

No cardápio, destaque para as “barrinhas de tapioca” e drinks exclusivos com toque brasileiro. Entre as opções gastronômicas, frango empanado e a popular “Jantinha” – combinação de dois espetinhos, arroz, aipim, vinagrete e farofa por apenas R$ 20.

A inauguração está prevista para o primeiro semestre de 2025, com local e horário ainda a serem divulgados. A expectativa é que o espaço se torne referência para os amantes do samba na capital paranaense.