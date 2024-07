Festival Crossroads bloqueia trânsito na região da Pedreira neste sábado

Neste sábado (13), Dia do Rock, acontece o Festival Crossroads na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Por conta disso, a Rua Antônio Krainiski estará fechada para circulação de veículos durante todo o sábado e até às 5 horas de domingo (14).

Já a Rua João Gava será bloqueada apenas às 22h deste sábado (13). Com isso, o trânsito será desviado pela Rua João Enéas de Sá. A circulação será liberada apenas aos ônibus fretados e táxis que escoarão parte do público do local do espetáculo.

Responsável pela organização do trânsito, a Setran não descarta a possibilidade de, se necessário, antecipar o bloqueio da João Gava para às 19h30.

Com as mudanças, o ônibus da linha Interbairros II seguirá pela Mateus Leme até a Rua José Carlos Ribeiro Ribas e, por ela, acessará a Rua Nilo Peçanha. Esse trajeto também deverá ser observado pelos demais veículos.

Festival Crossroads 2024

Os shows da 7ª edição do Festival Crossroads começam a partir das 13 horas. Na programação, 30 bandas passarão pelos quatro palcos especiais montados especialmente para o evento em um line-up inédito no local, resultando em mais de 12 horas de shows ao vivo.

Confira os horários das apresentações e o mapa da edição 2024.

Vai encarar?? Vai encarar? Chácara pertinho de Curitiba proporciona esporte radical! Só R$ 0,75? Como pagar menos EstaR em Curitiba? Dica pode salvar seu orçamento! Transporte Parque Vila Velha recebe visita de animal “com alto risco de extinção”