Uma série de atividades e serviços sociais serão oferecidos a toda a comunidade do Bairro Alto, em Curitiba, neste final de semana em comemoração ao Dia das Crianças. A iniciativa é da Comunidade Cristã de Curitiba (CCC) e vai possibilitar a todas as crianças da região brincadeiras, diversão e serviços importantes também para os pais. A festa acontece neste sábado (12), na Praça da Liberdade, localizada na Avenida da Integração, uma das principais da região.

“Planejamos realizar várias brincadeiras com as crianças e oferecer para os demais moradores uma série de serviços como dentista, psicólogo, advogado, nutricionista, manicure e pedicure e cabeleireiro”, disse Matheus Bolsi, um dos participantes do evento. Serão fornecidas, por exemplo, orientações sobre como montar um currículo para quem está buscando uma recolocação no mercado de trabalho, além de atendimento médico preventivo, como medição de pressão, glicemia, orientações sobre encaminhamentos.

A criançada terá oficinas e escolinhas de futebol; recreação infantil e muitas brincadeiras. Será feita entrega de alimentos como cachorro-quente e brinquedos. “O Projeto Vida é uma ação social singular. Neste ano pretendemos promover ações sociais para avivar e servir à população de Curitiba com o amor de Jesus para além das paredes do nosso prédio”, disse o Pastor Thiago Borges.

O planejamento do evento é o seguinte:

– Das 09H às 10H: Montagem dos equipamentos;

– Das 10h às 17h: Ações para as crianças e sociais para a população (serviços acima descritos);

– Das 17h às 18h: limpeza e organização da Praça.