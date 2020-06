Uma festa clandestina que ocorria na madrugada deste domingo (31), em uma chácara em Piraquara, região metropolitana de Curitiba, acabou frustrada por uma operação da Polícia Civil da cidade. A equipe de policiais chegou ao local após uma denúncia anônima de que uma “festa rave” reunia cerca de 30 pessoas em um espaço alugado. Duas pessoas foram presas com drogas. A realização de festas com aglomeração de grande número de pessoas está proibida no Paraná, por causa da pandemia de coronavírus (covid-19). Em Curitiba, por exemplo, há investigação em andamento sobre festas clandestinas.

De acordo com Sérgio Klaar, superintendente da Polícia Civil de Piraquara, a festa foi promovida e organizada por aplicativos de mensagens e redes sociais. “Um seleto grupo combinava e arrecadava os ingressos vendidos por aqueles meios de comunicação”, explicou o superintendente. Festas clandestinas durante a pandemia podem render multa de R$ 15 mil ao dono do imóvel.

Ao chegar ao local, segundo a polícia, foi constatado que a festa não era especificamente, uma rave, mas que havia cerca de 30 pessoas confraternizando. O espaço seria alugado. “O organizar chegou a apresentar um contrato de locação”, disse Klaar. “A equipe fez uma varredura e encontrou drogas como ecstasy, haxixe, maconha e lança-perfume”, revelou. Duas pessoas que assumiram a posse das drogas foram presas e encaminhadas para a Delegacia de Piraquara.

A operação da Polícia Civil deflagrada nesta madrugada do domingo foi batizada de Hécate e deve seguir em andamento, durante todo o período da pandemia, com o apoio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Saúde (Decrisa) e Escola Superior de Polícia Civil.

