Um incêndio de grandes proporções na madrugada deste domingo (31) destruiu grande parte do prédio em que antigamente funcionava o Hotel Poppys, na Rua Saldanha Marinho, no Centro de Curitiba. As chamas foram flagradas por moradores do entorno e chegaram a vários metros de altura. Apesar da grande destruição ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros precisou utilizar o caminhão com plataforma para controlar o incêndio. Foram ao menos dois caminhões e uma ambulância dos bombeiros encaminhadas ao local para o atendimento da ocorrência. As chamas foram controladas duas horas após início, por volta das 2h desta madrugada.

O prédio, que tem três andares fica próximo da Secretaria de Cultura de Curitiba e também da Praça Santos Dumont. Uma imagem de abril de 2019 mostra como a edificação o prédio destruída pelas chamas:

Foto: Reprodução/Google Maps.

