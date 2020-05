Curitiba registrou neste sábado (30) mais uma morte e nove novos casos de infecção por coronavírus. Com isso, a capital chega a 1.109 pacientes infectados por covid-19 desde 11 de março, sendo que 854 pessoas já se curaram.

A nova vítima fatal é um homem de 38 anos que apresentava fatores de risco: doença pulmonar prévia, obesidade e outras comorbidades. Com mais este caso, Curitiba alcança a marca de 46 mortes por covid-19.

De acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, no momento 332 pacientes com sintomas aguardam resultado para saber se estão contaminados. Os casos descartados já somam 2.115 desde o início da pandemia na capital. Sete óbitos também aguardam resultados de exame para confirmam se essas pessoas morreram ou não de coronavírus.

Internamentos

Atualmente, 106 pacientes estão internados com covid-19 em hospitais públicos e privados de Curitiba. Destes pacientes, 51 estão em UTI, sendo que oito deles estão respirando com auxílio de ventilação mecânica (respirador).

