A Sanepar divulgou a nova tabela de rodízio de água nos bairros de Curitiba e região metropolitana, necessário por causa da mais forte estiagem que atinge o Paraná nos últimos 100 anos. A tabela é válida a partir de sábado (30) com a normalização até o dia 3 de junho, dependendo da região.

O rodízio é necessário para evitar o racionamento, quando as regiões ficam dias sem água. Segundo a Sanepar, o sistema que deixa os moradores um dia sem água e quatro com abastecimento deve seguir até outubro, pelo menos.

Desta vez serão atingidos bairros de Curitiba, Pinhais, Campo Largo, Almirante Tamandaré, Colombo, São José dos Pinhais, Piraquara, Araucária, Tijucas do Sul Campo Magro, Quatro Barras, Campina Grande do Sul e Fazenda Rio Grande.

**Lembrando que os bairros repetidos na tabela terão falta de água em diferentes regiões

Veja as cidades e bairros que ficarão sem água neste sábado (30)

Curitiba

*Área do Recalque Salgado Filho do Reservatório Iguaçu: Uberaba, Cajuru. São José Pinhais: Cidade Jardim.

*Área da Gravidade do Reservatório Corte Branco: Guabirotuba, Uberaba, Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer.

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Cajuru: Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Cristo Rei, Prado Velho, Jardim Botânico.

*Área do Recalque do Reservatório Bairro Alto: Bairro Alto, Tarumã, Capão da Imbuia, Bacacheri, Jardim Social.

*Área do Recalque Alto do Reservatório Bacacheri: Barrerinha, Ahú, Boa Vista, São Lourenço.

*Área do Recalque do Booster Santa Efigênia: Barrerinha, Cachoeira, Abranches.

*Área da Gravidade do Reservatório Santa Cândida: Sta.Cândida, Tingui, Bacacheri, Atuba.

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Cândida: Barrerinha, Boa Vista, Sta.Cândida.

*Área do Recalque Alto do Reservatório Santa Felicidade: Butiatuvinha, Lamenha Pequena, Santa Felicidade.

*Área da Gravidade do Reservatório Portão: Água Verde, Guaira, Fanny, Lindoia, Novo Mundo, Capão Raso.

*Área do Reservatório Ceasa: Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara, Umbará, Sítio Cercado.

*Área do Recalque do Reservatório Parolin: Água Verde, Guaíra, Parolin, Prado Velho, Rebouças.

*Área do Recalque do Reservatório Campo do Santana: Campo de Santana, Caximba, Tatuquara.

**Início às 16h do dia 30 e retorno previsto para às 4h do dia 1.º.

São José dos Pinhais

*Cidade Jardim.

*Área do Recalque do Reservatório São José Centro): São Domingos, Aristocrata, Aeroporto, Águas Belas, Centro.

*Parte do Roseira de S. Sebastião, Jurema, Borda do Campo (GRUPO-02)

*Área da Gravidade Aeroporto): Afonso Pena, Aviação, Boneca do Iguaçu.

*Área do Recalque do Reservatório Arujá: Barro Preto, Arujá, Del Rey, Quississana, Costeira, Ouro Fino.

*Área do Recalque do Reservatório Aeroporto: Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçu, Iná, Aviação, Rio Pequeno, São Cristóvão.

*Área do Recalque do Reservatório Cotia: Contenda; Francisco Kuzman. (TRAMO SUL) – código logr. CR010.

**Início às 16h do dia 30 e retorno previsto para às 4h do dia 1.º.

Colombo

*Atuba

*Área da válvula José Beira Silva: Arruda, Santa Tereza.

*Área da válvula José Leal Fontoura: Centro, Jardim Florença, Gabirobal.

*Área do Booster Uvaranal: Uvaranal, Sapopema.

*Área do Booster Colombo Centro: Centro (parcial).

**Início às 16h do dia 30 e retorno previsto para às 4h do dia 1.º.

Piraquara

*Área da Gravidade do Reservatório Guarituba Redondo: Planta Pontoni, Planta Ricardo Vagner, Jardim Alterosa, Jardim Itiberê, Jardim Dos Eucaliptos, Bosque Centenário, Planta Guarituba, Bosque Tarumã, Vila Izabel, Vila Palmas, Vila Dirce, Vila Pedro Alcântara, Jardim Florença e Planta São Mateus.

*Área da Gravidade do Reservatório Piraquara: Vila Santa Helena, Jardim Àguas Claras, Jardim Dos Estados, Jardim Veneza, Vila Osternak, Jardim Mirte, Jardim das Laranjeiras, Vila Remo, Jardim Olinda, Jardim Santa Maria, Planta Rita de Cássia e Jardim Dos Estados, Vila Izabel, São Cristóvão, Vila Marumby, Vila Juliana, Jardim Bom Jesus, Jardim Sta.Mônica, Vila Dalila, Jardim Esmeralda, Jardim Primavera, Ipanema.

*Área do Recalque do Reservatório Piraquara: Capoeira dos Dinos, Vila Fuck, Vila Militar, Vila Macedo, Vila Suzi, Planta Simone, Planta Cruzeiro, Vila Franca, São Cristóvão, Vila Juliana, Jardim Santa Clara, Jardim Santa Maria, Planta São Tiago, Vila Santa Helena e Planta Deodoro.

**Início às 16h do dia 30 e retorno previsto para às 4h do dia 1.º.

Almirante Tamandaré

*Solar Tanguá, Nossa Sra. do Pilar, Tanguá.

*Vila Sta. Terezinha, Jardim Colonial, Jardim São Domingos, Vila Rachel, Recantos dos Papagaios, Parte Alta Paraiso, Jardim Planalto, Jardim Valença Jardim Central, Mato Dentro, Jardim Dona Belezária, Cinthia Mara, Boixininga, Vila Pacotuba, Jardim Bela Vista, Planta Maria Carla, Planta Mosacal.

**Início às 16h do dia 30 e retorno previsto para às 4h do dia 1.º.

Araucária

*Área da Gravidade do Reservatório Costeira: Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.

*Área do Recalque do Reservatório Costeira: Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.

**Início às 16h do dia 30 e retorno previsto para às 4h do dia 1.º.

Tijucas do Sul

*Área do Reservatório Rincão: Parte da localidade do Rincão ; Parte da localidade Campo Alto – loc. 279 – código logr. RC030.

**Início às 16h do dia 30 e retorno previsto para às 4h do dia 1.º.

Confira os bairros atingidos pelo rodízio no domingo (31)

Curitiba

*Área da Gravidade do Reservatório Cajuru: Jardim Botânico, Rebouças, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Juvevê, Alto da XV.

*Área do Recalque do Reservatório Mercês: Abranches, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, Mercês.

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Felicidade: Cascatinha, Sta.Felicidade, São João.

*Área do Recalque Médio do Reservatório Santa Felicidade: Sta.Felicidade, Butiatuvinha.

*Área da Gravidade do Reservatório São Braz: Cascatinha, Sta.Felicidade, São Braz.

*Área do Recalque 2 do Reservatório da ETA Passaúna: Cidade Industrial, São Miguel.

*Área do Booster Caiuá: Cidade Industrial, São Miguel, Augusta.

*Área do Recalque do Reservatório Xaxim: Alto Boqueirão, Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado, Xaxim.

*Área da Gravidade do Reservatório Parolin: Água Verde, Fanny, Guaíra, Parolin, Prado Velho.

**Início às 16h do dia 31 e retorno previsto para às 4h do dia 2.

Pinhais

*Área do Recalque do Reservatório da ETA Iraí: Rural, Vila Amélia 1 e 2, Maria Antonieta, Jardim Tropical, Planta Santa Catarina, Vila Nova, Bairro Holandês, Alves Corrêa, Jardim Havaí.

*Área do Recalque do Reservatório Vila Amélia: Esperança, Rural, Vila Amélia 1 e 2.

**Início às 16h do dia 31, com normalização às 4h do dia 2.

Piraquara

*Área do Recalque do Reservatório da ETA Iraí: Guarituba.

**Início às 16h do dia 31, com normalização às 4h do dia 2 de junho.

Pinhais

*Área do Recalque do Reservatório Vila Amélia: Esperança, Rural, Vila Amélia 1 e 2.

**Início às 16h do dia 31, com normalização às 4h do dia 2.

Almirante Tamandaré

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Felicidade: Tanguá.

*Tranqueira, Parque Timbu, Jardim Areias, Vila Capivara dos Manfrom.

**Início às 16h do dia 31, com normalização às 4h do dia 2.

Campo Magro

*Área do Recalque Médio do Reservatório Santa Felicidade: Boa Vista.

*Área do Booster Boa Vista: Boa Vista.

*Área do Booster Santa Cecília: Boa Vista.

*Área do Booster Santa Cecília: Boa Vista.

**Início às 16h do dia 31, com normalização às 4h do dia 2.

Colombo

*Área da Gravidade 1 do Reservatório Vila Guarani: Mauá, Guaraituba, Palmital, Atuba, Vila Zumbi, Campo Pequeno, Guarani, Maracanã, Monza, Rio Pequeno, São Gabriel.

*Área do Recalque do Reservatório Colônia Faria: Monte Castelo.

*Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria: Bella Vista, Parque Industrial, Canguiri.

*Área da válvula Colombo sede 1: Arruda, Curitibano, Santa Fé, São Gabriel, Ana Rosa, Santa Tereza, Roça Grande (parcial).

**Início às 16h do dia 31, com normalização às 4h do dia 2.

Campina Grande do Sul

*Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria: Eugênia Maria, Vila Chacrinha, Vila Sta.Cecilia, Jardim Graciosa, Jardim Paulista, Jardim Nossa Sra das Graças, Joana Olimpia, Moradias Timbu, Sta. Rita de Cassia, Oswaldo Florêncio, Vila Cosme.

*Área do Recalque do Reservatório Jardim Nezita: Jardim Graciosa, Jardim Ipanema, Jardim Nezita, Jardim Paulista, Jardim Sta. Fé, Jardim Nossa Sra. das Graças, Timbu Velho, Vila Cosme.

**Início às 16h do dia 31, com normalização às 4h do dia 2.

Quatro Barras

*Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria: Graciosa, Nossa Sra. Das Graças, Jardim Menino Deus, Jardim Creplive, Patrícia, Maria Alice, Menino Deus, Centro, Pousada 4 Barras, Centro, Jardim Orestes Tha, Loteamento Bosque Merhy, Itapira, Chácaras São Sebastião.

*Área do Recalque do Reservatório Jardim Nezita: Graciosa, Nossa Sra. das Graças, Jardim Menino Deus.

**Início às 16h do dia 31, com normalização às 4h do dia 2.

Fazenda Rio Grande

*Área da Gravidade do Reservatório Centro Faz. Rio Grande: Eucaliptos, Hortência, Iguaçu, Nações, Santarém, Santa Terezinha.

*Área do Recalque do Reservatório Centro Faz. Rio Grande: Dos Estados, Iguaçu, Santa Terezinha, Jd. São Lourenço, Jd Brilhante, Jd Kokubo, Ipê, Eucaliptos, Nações.

**Início às 16h do dia 31, com normalização às 4h do dia 2.

Confira os bairros atingidos pelo rodízio na segunda-feira (1.º)

Curitiba

*Área do Recalque do Reservatório Corte Branco: Cajuru, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba.

*Área do Recalque do Reservatório Tarumã: Tarumã e Capão da Imbuia.

*Área do Recalque do Reservatório São Francisco: Centro, Mercês, São Francisco.

*Área da Gravidade do Reservatório Bacacheri: Bacacheri, Boa Vista.

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Bacacheri: Ahú, Atuba, Bacacheri, Barrerinha, Boa Vista, Cabral, Centro Cívico, Sta.Cândida, São Lourenço, Tingui, Juvevê.

*Área da Gravidade do Reservatório Mercês: Abranches, Bigorrilho, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Francisco, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, São João.

*Área da Gravidade do Reservatório Campo Comprido: Campo Comprido, Cidade Industrial, Mossunguê.

*Área da Gravidade do Reservatório da ETA Passaúna: Cidade Industrial, Fazendinha.

*Área do Recalque do Reservatório Tatuquara: Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara, Umbará.

**Início às 16h do dia 1.º, com normalização às 4h do dia 3.

Pinhais

*Área da Gravidade do Reservatório Jacob Macanhan: Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Rural, Estância Pinhais 1 e 2, Weissópolis 1, Vila Amélia 2.

**Início às 16h do dia 1.º, com normalização às 4h do dia 3.

São José dos Pinhais

*Nemare, Parte Borda do Campo, Libanópolis (GRUPO-04).

*Área do Recalque do Reservatório Arujá: Barro Preto, Arujá, Del Rey, Quississana, Costeira, Ouro Fino.

*Área do Recalque do Reservatório Aeroporto: Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçu, Iná, Aviação, Rio Pequeno, São Cristóvão.

*Área do Recalque do Reservatório Cotia: Contenda; Francisco Kuzman. (TRAMO SUL) – código logr. CR010.

**Início às 16h do dia 1.º, com normalização às 4h do dia 3.

Tijucas do Sul

Área do Reservatório Rincão: Parte da localidade do Rincão ; Parte da localidade Campo Alto – loc. 279 – código logr. RC030.

**Início às 16h do dia 1.º, com normalização às 4h do dia 3.

Almirante Tamandaré

*Monte Santo, Campo Verde, São Francisco, Jardim Tatiana, Jardim Arvoredo.

**Início às 16h do dia 1.º, com normalização às 4h do dia 3.

Colombo

*Área da gravidade colombo sede: Butiatumirim, Fervida, São João, Santa Gema, Cercadinho, Serrinha, Itajacuru, Centro (parcial).

*Área da válvula Pau Brasil: Parque Embu.

**Início às 16h do dia 1.º, com normalização às 4h do dia 3.

Confira os bairros atingidos pelo rodízio na terça-feira (2)

Curitiba

*Área do Recalque do Reservatório Iguaçú: Cajuru.

*Área da Gravidade do Reservatório São Francisco: Ahú, Alto da Glória, Batel, Bigorrilho, Bom Retiro, Centro, Centro Cívico, Juvevê, Mercês, São Francisco, São Lourenço.

*Área da Gravidade do Reservatório Batel: Bigorrilho, Camp.Siqueira, Semináro, Batel, Mercês, Centro.

*Área do Recalque do Reservatório São Braz: Butiatuvinha, Cascatinha, Orleans, Sta.Felicidade, São Braz, Sto.Inácio.

*Área da Gravidade 2 do Reservatório Vila Guarani: Santa Cândida, Atuba.

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Portão: Água Verde, Boqueirão, Capão Raso, CIC, Fanny, Fazendinha, Guaira, Hauer, Lindoia, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel, Xaxim.

**Início às 16h do dia 2, com normalização às 4h do dia 4.

São José dos Pinhais

*Área do Recalque do Reservatório Iguaçú: Guatupê, Ipê.

*Área do Booster Santa Fé: Guatupê, Academia, Cristal.

*Área da Gravidade Aeroporto: Afonso Pena, Aviação, Boneca do Iguaçu.

*Partes do Quississana; Costeira; Muricy (GRUPO-01).

*Área da Gravidade do Reservatório Arujá: Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro, Águas Belas, Ouro fino, Costeira, Pedro Moro, Santo Antônio, Colônia Rio Grande, Itália, Bom Jesus.

*Área do Reservatório São Marcos: Parque da Fonte, São Marcos, Campina do Taquaral.

*Área do Recalque do Reservatório Cotia: Cachoeira,Campina do Taquaral Agarau, Campo Largo da Roseira, Cotia. (TRAMO NORTE) – código logr. CR010.

**Início às 16h do dia 2, com normalização às 4h do dia 4.

Piraquara

*Área do Recalque do Reservatório Guarituba Redondo: Jardim Tarumã, Vila Lori, Jardim Das Orquídeas, Jardim Tocantins, Jardim Urussanga, Jardim Santa Clara, Vila Mariana, Planta Monte Líbano, Vila Holandesa, Planta Amazonas, Planta Terezinha, Jardim Trianon, Jardim Santa Helena, Bosque Pinheiro e Fazenda Guarituba.

**Início às 16h do dia 2, com normalização às 4h do dia 4.

Campina Grande do Sul

*Área do Recalque do Reservatório Jardim Araçatuba: (COHAPAR) Cicamp, Área Industrial Pocinho, Área Industrial Riachuelo, Área Industrial São Paulo, Área Industrial Sede, Área Remanescente, Cacaiguera, Chácaras Olhos D’Água, Jardim João Paulo II, Jardim Araçatuba, Jardim da Campina, Jardim da Colina, Jardim Daher, Jardim Diamante, Jardim Sta. Angelina, Jardim Sta. Rosa, Mitra, Recanto Verde, Sta. Rita de Cássia, Sede Campina Grande.

**Início às 16h do dia 2, com normalização às 4h do dia 4.

Colombo

*Área do Recalque do Reservatório Vila Guarani: Guaraituba, Maracanã, Guarani, Monza, Atuba, Rio Pequeno, Campo Pequeno, São Gabriel.

*Área da válvula José Beira Silva: Arruda, Santa Tereza.

*Área da válvula José Leal Fontoura: Centro, Jardim Florença, Gabirobal.

*Área do Booster Uvaranal): Uvaranal, Sapopema

*Área do Booster Colombo Centro: Centro (parcial).

**Início às 16h do dia 2, com normalização às 4h do dia 4.

Confira os bairros atingidos pelo rodízio na quarta-feira (3)

Curitiba

*Área do Recalque Alto do Reservatório Cajuru: Água Verde, Batel, Centro, Rebouças.

*Área da Gravidade do Reservatório Bairro Alto: Bacacheri, Bairro Alto, Jardim Social, Tarumã, Capão da Imbuia.

*Área do Recalque do Reservatório Batel: Batel, Bigorrilho, Camp.Siqueira, Água Verde, Seminário, Vila Izabel.

*Área do Recalque do Reservatório Campo Comprido: Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Santo Inácio, Cidade Industrial, Mossungue, Riviera, São Braz, Orleans.

*Área do Recalque Alto do Reservatório Santa Cândida: Cachoeira, Barrerinha, Sta.Cândida.

*Área do Recalque para Cachoeira do Reservatório Santa Cândida: Barrerinha, Boa Vista, São Lourenço.

*Abranches, Pilarzinho, Taboão, Barrerinha.

*Cachoeira.

*Atuba, Sta.Candida.

*Área do Recalque Alto do Reservatório Portão: Santa Quitéria, Seminário, Portão, Vila Izabel, Água Verde, Novo Mundo, Capão Raso.

*Área do Reservatório Pinheirinho: Capão Raso, CIC, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara.

*Área da Gravidade do Reservatório Campo do Santana: Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara.

**Início às 16h do dia 3, com normalização às 4h do dia 5.

Pinhais

*Área do Recalque do Reservatório Jacob Macanhan: Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 2, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Sete Vilas, Estância Pinhais 2.

*Área da Gravidade do Reservatório Apoiado Alphaville: Alphaville Graciosa.

*Área da Gravidade do Reservatório Elevado Alphaville: Alphaville Graciosa.

**Início às 16h do dia 3, com normalização às 4h do dia 5.

Campo Largo

*Área da Válvula Ferraria: Jardim Keli Cristina, Vila Torres 1, Vila Rebouças, Vila Gilcy.

**Início às 16h do dia 3, com normalização às 4h do dia 5.

Almirante Tamandaré

*Área do Booster Barreirinha: Lamenha Grande. Curitiba: Abranches, Pilarzinho, Taboão, Barrerinha.

*Área da Gravidade do Reservatório Cachoeira: Colonia Prado, Graziele, São Jorge, Cachoeira, Centro, Cintia Mara, Tati, Jardim Gramados, Jardim Roma, Monte Santo, São Gabriel, Parque São Jorge, Prado, Jardim Graziele. Curitiba: Cachoeira.

*Área do Recalque do Reservatório Cachoeira: Cachoeira Curitiba: Cachoeira.

*Vila Sta. Terezinha, Jardim Colonial, Jardim São Domingos, Vila Rachel, Recantos dos Papagaios, Parte Alta Paraiso, Jardim Planalto, Jardim Valença Jardim Central, Mato Dentro, Jardim Dona Belezária, Cinthia Mara, Boixininga, Vila Pacotuba, Jardim Bela Vista, Planta Maria Carla, Planta Mosacal.

**Início às 16h do dia 3, com normalização às 4h do dia 5.

Colombo

*Área do Recalque Guarani Sta Cândida: Osasco, Campo Pequeno.

*Área da Válvula Colombo Sede II: Campo Pequeno, Osasco, Roça Grande, Curitibano.

*Área da Válvula Colombo Sede III: São Gabriel, Monza, Curitibano, Campo Pequeno.

*Área da válvula Colombo sede 1: Arruda, Curitibano, Santa Fé, São Gabriel, Ana Rosa, Santa Tereza, Roça Grande (parcial).

**Início às 16h do dia 3, com normalização às 4h do dia 5.

São José dos Pinhais

*Parte do Roseira de S. Sebastião, Jurema, Borda do Campo (GRUPO-02) 2.

*Área do Recalque do Reservatório Arujá: Barro Preto, Arujá, Del Rey, Quississana, Costeira, Ouro Fino.

*Área do Recalque do Reservatório Aeroporto: Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçu, Iná, Aviação, Rio Pequeno, São Cristóvão.

*Área do Recalque do Reservatório Cotia: Contenda; Francisco Kuzman. (TRAMO SUL) – código logr. CR010.

**Início às 16h do dia 3, com normalização às 4h do dia 5.

