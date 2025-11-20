Feriado eleva fluxo nas rodovias do Paraná; veja onde e quando evitar filas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No segundo ano do feriado nacional da Consciência Negra, as concessionárias que administram rodovias no Paraná esperam um aumento significativo no fluxo até domingo (23/11). A Via Araucária prevê a passagem de 478 mil veículos, um crescimento de 13% em relação ao movimento considerado normal para o período. O retorno à rotina deve ocorrer na segunda-feira (24/11), quando o tráfego tende a se normalizar.

O maior volume está previsto para esta quinta-feira (20), quando mais de 93 mil veículos devem circular pelas estradas. Na praça de pedágio de São Luiz do Purunã, o movimento estimado é de 48 mil veículos. O pico deve se concentrar entre 7h e 16h, período em que a concessionária alerta para maior chance de lentidão.

A mesma expectativa se repete nas rotas que levam ao Litoral. Entre Curitiba e as praias, a EPR Litoral Pioneiro projeta mais de 160 mil veículos nos dois sentidos da BR-277 até o fim do feriado. O tráfego mais intenso é esperado para a quinta-feira (20/11) e para o sábado (22/11), entre 8h e 13h, no sentido Litoral. No domingo (23/11), o fluxo inverso deve concentrar motoristas entre 15h e 20h, no retorno para Curitiba.

No sentido Santa Catarina, o movimento também será expressivo. A Arteris Litoral Sul estima que cerca de 1,2 milhão de veículos passem pelos trechos administrados no Paraná (BR-116 Contorno Leste e BR-376), em Santa Catarina (BR-101) e no Contorno de Florianópolis até domingo. A projeção é de 783 mil veículos em território catarinense e 445 mil no trecho paranaense.

Como evitar filas?

Com o aumento do fluxo previsto para o feriado, as concessionárias reforçaram equipes e ampliaram a operação nas rodovias. Para evitar longas filas, a orientação é fugir dos horários de pico, consultar as condições de tráfego antes de viajar e, em caso de acidentes, utilizar rotas alternativas quando disponíveis.

A fluidez também melhora com o uso de métodos de pagamento que agilizam a passagem nas praças de pedágio. A recomendação é utilizar tecnologia por aproximação (NFC), como cartões de débito, celulares ou smartwatches, além das tags automáticas, como Sem Parar e demais sistemas de cobrança automática.

Acompanhe as últimas atualizações das rodovias

✅ *ATUALIZAÇÃO* – EPR litoral Pioneiro faz operação emergêncial no local do acidente ocorrido na PR 407 na altura do km 10, envolvendo um caminhão que tombou sobre a pista. Neste ponto os motoristas estão sendo orientados por equipes a seguir por um desvio pelo acostamento. A… — EPR Litoral Pioneiro (@EPRLPioneiro) November 20, 2025

⚠️Atualização!



No km 116,9 na BR-101/SC em Itajaí, sentido Porto Alegre:



✅Faixa liberada;

🚙Sem fila. https://t.co/3NHQv5SBeR — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) November 20, 2025

Na BR-277, km 108, sentido Curitiba, são 2 km de congestionamento devido a um engarrafamento. Pistas estão liberadas, mas o trânsito é lento no local — Via Araucária (@Via_Araucaria) November 20, 2025

🛣️BR 376



Marialva → Mandaguari



Condições da Via: Tráfego fluindo normalmente.



A segurança é um destino que todos podem alcançar. Basta seguir as regras do caminho.



Siga o canal "DER-PR | COI | 0800 400 0404" no WhatsApp: https://t.co/G85Co1cDIv#DERParaná — Rodovias Paraná (@rodovias_parana) November 20, 2025

