Espaço de dreads e piercings em Curitiba quer virar referência em acolhimento para jovens

Quando Iasmin Rios e Carlos Eduardo, o Kadu, decidiram unir habilidades e abrir um estúdio, o plano era dividir uma sala e atender seus clientes sem complicações. Ela, bodypiercer. Ele, dreadmaker. Um ano depois, o Cria Cartel cresceu, triplicou de tamanho e agora mira um novo objetivo: se tornar um ponto de encontro e uma comunidade para a juventude de Curitiba.

No espaço, tudo o que fazem carrega história, a deles e a de muita gente antes deles, como as celebradas e relembradas neste Dia da Consciência Negra (20/11). Os dreadlocks, presentes há milênios na África, na Índia e em comunidades das Américas, são mais do que estilo: são identidade e memória. O mesmo vale para tranças, piercings e tatuagens. Ainda assim, a identificação nem sempre vem do significado cultural.

O público que chega ao estúdio vem de universos diferentes. Segundo Iasmin, nem todos conhecem de fato o peso cultural de um dread, de um piercing ou de uma tatuagem. Mas muita gente se reconhece no jeito deles de trabalhar. “O pessoal não se identifica só com o estilo, mas com o corre que a gente faz”, diz Iasmin. O reconhecimento é imediato e a conversa flui porque a vivência é parecida. “Gente como a gente”, resume.

Para Iasmin, as pessoas que estão no Cria Cartel se identificam não só com o estilo, mas com o corre do coletivo. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Nas conversas do dia a dia, surgem dores e desafios comuns. É delas que cresceu a ideia de transformar o espaço em uma comunidade. “Muita gente ainda acha que dread é cabelo descuidado. Pelo contrário. Vejo meus clientes sempre preocupados, querendo manter tudo bem cuidado, respondendo à essa visão da sociedade”, explica Kadu.

Cria Cartel é ponto de encontro em Curitiba

Antes de virarem sócios, Iasmin chegou até Kadu por causa dos próprios dreads, em 2022. Buscava alguém para manutenção e recebeu a indicação de Donizete Pedro dos Santos, referência no estilo em Curitiba e mentor de Kadu. Ele aceitou o trabalho. E ela aceitou a indicação.

Kadu lembra bem do próprio começo. “A primeira vez que fiz dreads foi com o Donizete. Como eu era novo, não tinha dinheiro para manter e comecei a fazer em casa. Quando tirei para arrumar um emprego, ele me chamou para trabalhar com ele”, conta. Em nove anos de área, já atendeu a domicílio e até na própria casa.

Kadu aprendeu com o mestre Donizete a arte do dread. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Entre encontros e reencontros, ambos decidiram compartilhar uma sala e que precisariam de mais gente. Foi quando entrou Raul, trancista do estúdio. Depois, chegaram o dreadmaker Victor Barbosa, o Vitin, e o tatuador Patrick Vieira. A troca de clientes que acontecia naturalmente virou base para o negócio crescer. “Nosso público são todos os do underground, incluindo os de quebrada e os ‘crias’”, explica Iasmin. Quando perceberam que ambos atendiam pessoas parecidas, entenderam que havia espaço para algo maior.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Para Iasmin, as pessoas que estão no Cria Cartel se identificam não só com o estilo, mas com o corre do coletivo. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Dessa troca nasceu o novo propósito do Cria Cartel. “Agora, estamos tentando abraçar projetos sociais”, conta Iasmin. Muitos clientes chegam atravessados por vulnerabilidades, dificuldades e preconceitos sofridos por causa do estilo, da identidade ou da classe. Nesse ponto, o lucro vira detalhe. O foco é acolher.

A sensação de pertencimento é imediata. No segundo andar de um prédio em frente ao Terminal do Guadalupe, o estúdio funciona quase como sala de estar. “A gente senta aqui para passar o dia, mesmo que não venha ninguém. É onde trocamos ideias e nos sentimos acolhidos”, diz Iasmin.

O nome Cria Cartel nasceu do simbolismo da união entre trabalhadores autônomos em torno de um objetivo: sustentar o negócio e fortalecer a própria comunidade. O termo “cria”, apesar de muitas vezes ter conotação negativa quando associado à rua, também é expressão de identidade. Como Patrick resume, “é na rua que a gente aprende a viver”.

Da porta para a rua

O estúdio cresce de dentro para fora. Eles sabem que o que é “jovem” precisa estar na internet, mas equilibram a estratégia entre redes e presença física. Um publicitário cuida dos anúncios, mas o que também funciona é aparecer, falar, mostrar e “dar a cara a tapa”. Em batalhas de rima, quadras de basquete e feiras, eles divulgam o trabalho e aproveitam. “A gente quer um bannerzinho para levar nesses eventos, para não depender só da internet”, detalha Iasmin.

Essas vivências também moldam quem trabalha. Vitin, dreadmaker há quatro anos, começou arrumando o próprio cabelo. Depois, atendeu amigos e viu ali uma chance de renda. Hoje, estudando Psicologia, enxerga o trabalho de outra forma: o dread como uma forma de tratamento. “A ideia é ter um estúdio para ter um lugar para o pessoal se sentir acolhido na sociedade. É mais do que só um trabalho como dreads”, explica.

Vitin é dreadmaker há quatro anos e começou arrumando o próprio cabelo. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Ao contrário dos dreadmakers, existem um número maior de bodypiercers em Curitiba, por isso, a saída é se tornar uma referência. Entre um atendimento e outro, estuda Instrumentação Cirúrgica porque quer dominar biossegurança e técnicas. “Quero ser autoridade no assunto”, afirma.

Patrick divide o tempo entre o primeiro emprego, a rotina como pai e as tatuagens. Para ele, o estigma de que tatuador só precisa saber desenhar encurta demais a realidade. Nada, diz ele, é tão simples quanto parece, nem o desenho, nem os dreads, nem as tranças. “É dedicação, como qualquer outro negócio autônomo. Se você não corre atrás, não tem retorno.”

Serviço

Estúdio Cria Cartel

Atendimento: por agendamento

Contato: via Instagram no perfil @cria.cartel

Endereço: Rua João Negrão, nº 380, no Centro

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉