Feriado de Finados em Curitiba: veja o que abre e fecha na cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta sexta-feira (1°) não houve expediente nas repartições públicas municipais por causa do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, de acordo com o Decreto 1.565, assinado pelo prefeito Rafael Greca. Vão funcionar apenas os serviços municipais considerados essenciais, seguindo sistema de escala de trabalho definida por cada órgão ou entidade responsável, para garantir o caráter ininterrupto dessas atividades. O mesmo sistema de atendimento também vale para o Dia de Finados, sábado (02).

URBS

Transporte coletivo

01/11 – Tabela de dia útil

02/11 – Tabela de domingo

Mercado Municipal Capão Raso

01/11/2024 sexta-feira funcionamento normal

02/11/2024 sábado fechado

03/11/2024 domingo fechado

Rua da Cidadania Matriz

01/11/2024 sexta-feira funcionamento normal

02/11/2024 sábado fechado

03/11/2024 domingo Fechado

Estacionamento Rui Barbosa

01/11/2024 sexta-feira funcionamento normal

02/11/2024 sábado fechado

03/11/2024 domingo Fechado

Rua 24 Horas

01/11/2024 sexta-feira funcionamento normal

02/11/2024 sábado aberto das 9h às 24h

03/11/2024 domingo aberto das 9h às 24h

Arcadas do Pelourinho

01/11/2024 sexta-feira funcionamento normal

02/11/2024 sábado aberto das 9h às 19h

03/11/2024 domingo aberto das 9h às 19h

Arcadas do São Francisco

01/11/2024 sexta-feira funcionamento normal

02/11/2024 sábado aberto das 9h às 21h

03/11/2024 domingo aberto das 9h às 21h

Lojas #CuritibaSuaLinda

Mercado Municipal

01/11 – funcionamento normal

02/11 – Aberto – 9h às 18h

03/11 – Aberto – 9h às 13h

04/11 – Fechado

Torre Panorâmica

01/11 – funcionamento normal

02/11 – Aberto – 10h às 18h

03/11 – Aberto – 10h às 18h

04/11 – Aberto – 10h às 18h

Memorial Paranista

01/11 – funcionamento normal

02/11 – Aberto – 10h às 18h

03/11 – Aberto – 10h às 18h

04/11 – Fechado

Jardim Botânico

01/11 – funcionamento normal

02/11 – Aberto – 9h às 18h

03/11 – Aberto – 9h às 18h

04/11 – Aberto – 9h às 18h

Shopping Estação

01/11 – funcionamento normal

02/11 – Aberto – 10h às 18h

03/11 – Aberto – 12h às 19h

04/11 – Aberto – 10h às 18h

Aeroporto

01/11 – funcionamento normal

02/11 – Aberto – 8h às 22h

03/11 – Aberto – 8h às 22h

04/11 – Aberto – 8h às 22h

ESPAÇOS CULTURAIS

MUMA

01/11 – Aberto – 10h às 19h

02/11 – Aberto – 10h às 19h

03/11 – Aberto – 10h às 19h

04/11 – Fechado

Avenida República Argentina, 3430



CINE PASSEIO

01/11 – Funciona normalmente

02/11 – Funciona normalmente

03/11 – Funciona normalmente

04/11 – Fechado

Rua Riachuelo, 410 – Centro



CINE GUARANI

01/11 – Funciona normalmente

02/11 – Funciona normalmente

03/11 – Funciona normalmente

04/11 – Fechado

Avenida República Argentina, 3430



MEMORIAL PARANISTA

01/11 – Funciona normalmente

02/11 – Funciona normalmente

03/11 – Funciona normalmente

04/11 – Fechado