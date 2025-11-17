Serviços públicos

Feriado da Consciência Negra altera serviços em Curitiba; veja o que abre e fecha

O feriado do Dia da Consciência Negra na quinta-feira (20/11) e o recesso na sexta-feira (21/11) alteram o funcionamento de serviços públicos em Curitiba. As atividades da Prefeitura retornam na segunda-feira (24/11).

O transporte coletivo terá tabela de domingo com reforços na quinta e de dia útil com cortes na sexta. As unidades de atendimento da Urbs ficarão fechadas de quinta a domingo.

Na saúde, cinco Unidades Básicas funcionarão na quinta das 8h às 17h. As UPAs e o Samu manterão atendimento 24h. Na sexta, as unidades de saúde estarão fechadas.

Escolas municipais, CMEIs e CMAEEs não terão aulas na quinta e sexta. O Zoológico, Jardim Botânico e outros atrativos turísticos funcionarão normalmente, exceto às segundas para manutenção.

A coleta de lixo doméstico não ocorrerá na quinta, mas será normal na sexta. Já a coleta seletiva acontecerá normalmente nos dois dias nos setores atendidos.

Serviços essenciais como a Casa da Mulher Brasileira, acolhimentos da FAS e Defesa Civil manterão atendimento ininterrupto durante o feriado.

