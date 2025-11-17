Rodoviária de Curitiba prevê 22 mil embarques no feriado da Consciência Negra

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rodoviária de Curitiba estima 22 mil embarques durante o feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, que se estende de quinta-feira (20/11) até o fim de semana em algumas localidades. O movimento intenso se deve à combinação do feriado com o fim de semana, proporcionando uma oportunidade de viagem para muitos curitibanos.

De acordo com Élcio dos Anjos, administrador da Rodoviária, o Interior do Paraná lidera como principal destino, representando 40% das viagens. O Litoral paranaense vem em segundo lugar com 20%, seguido por Santa Catarina (18%), São Paulo (14%), Rio Grande do Sul (3%), Rio de Janeiro (2%) e outros destinos (3%).

Para garantir a segurança e o bom funcionamento do terminal durante o período de maior movimento, medidas adicionais serão implementadas. A Guarda Municipal reforçará seu efetivo, especialmente nas entradas do terminal, e haverá fiscalização intensificada de táxis.

O transporte público também se prepara para atender à demanda aumentada. As linhas de ônibus que servem a Rodoviária contarão com veículos de reserva, prontos para entrar em operação caso seja necessário ampliar a frota em resposta ao fluxo de passageiros.