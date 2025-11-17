É de graça

Cinemateca de Curitiba exibe filmes de Spike Lee no Mês da Consciência Negra

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 17/11/25 16h33
Mostra exibe cinco filmes de Spike Lee na Semana da Consciência Negra. - Na imagem, Infiltrado na Klan (2018). Foto: Divulgação

A Cinemateca de Curitiba realizará uma mostra gratuita com cinco filmes do diretor norte-americano Spike Lee, em homenagem ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. As exibições acontecerão entre os dias 19 e 23 de novembro, sempre às 19h.

A Mostra Mês da Consciência Negra – O Cinema de Spike Lee apresentará obras que retratam a luta, cultura e os direitos da população negra. Os filmes selecionados são: ‘

  • Quatro Meninas (19/11),
  • Infiltrado na Klan (20/11),
  • Mais e Melhores Blues (21/11),
  • Faça a Coisa Certa (22/11) e
  • Malcolm X (23/11).

+ Veja também: Quintal do Monge tem samba e forró em noite especial no Largo

Spike Lee, cujo nome completo é Shelton Jackson Lee, é um renomado diretor, roteirista e produtor. Sua carreira começou em 1986 e desde então ele tem explorado temas como relações raciais, colorismo na comunidade negra, o papel da mídia na vida contemporânea, crime urbano e pobreza. Lee é considerado um dos cineastas mais importantes de sua geração.

A Cinemateca de Curitiba está localizada na Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174, no bairro São Francisco. A entrada para todas as sessões é gratuita.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna