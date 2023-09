Curitiba recebe, a partir desta quinta-feira (14), a Feira do Empreendedor, maior evento de empreendedorismo do Paraná, organizado pelo Sebrae/PR. Na abertura, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, assinará um decreto que irá impactar micro e pequenas empresas paranaenses com atividades de baixo risco.

Serão quatro dias de programação. A abertura ainda terá palestra com Zico, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, para falar sobre “Como Formar Um Time Vencedor”; atendimentos e orientações para quem já possui uma empresa ou quer abrir; rodadas de negócios com compradores e vendedores dos setores de indústria, materiais de construção, metalmecânica e agronegócio.

Ao todo, já são mais de 27 mil inscritos para participar do maior evento de empreendedorismo do Paraná. Cerca de 1,5 mil pessoas virão de pelo menos 70 municípios paranaenses para a Feira do Empreendedor.

Estarão disponíveis para visita lojas conceito com novidades nas áreas de moda, cafeteria, pet shop e salão de beleza, além de espaços de experiência e games, com jogos em realidade virtual, espaço para desenvolvimento de planos de negócio e duas salas com conceitos ligados ao empreendedorismo, tendo como inspiração o jogo “Escape Room”.

Lojas conceito

Para apresentar algumas das melhores práticas de mercado, a Feira do Empreendedor terá quatro lojas com conceitos interativos: cafeteria, moda, petshop e salão de beleza. As atividades nos ambientes serão realizadas por meio de visitas guiadas, com grupos de dez a 15 pessoas e duração de dez minutos, aproximadamente, onde será possível conhecer a lógica por trás do balcão, pela ótica de quem realiza as atividades diárias na empresa.

No caso da loja de moda, por exemplo, será trabalhado o omnichannel, estratégia que integra diferentes canais de comunicação e divulgação para oferecer melhor atendimento e experiência ao cliente. Além disso, um dos produtos será o provador virtual. Com a utilização de realidade aumentada, o equipamento simula como a peça fica no corpo da pessoa, o que torna visual o processo de prova de roupas, além de ter a possibilidade de englobar produtos que não estão no estoque e ainda despertar interesse do cliente.

Experiências e games

Três atrações estarão presentes no espaço. O “Mestre de Negócios”, jogo inspirado em “Guerra nas Estrelas”, é uma atividade inovadora que une realidade virtual e estratégia empresarial. O game oferecerá aos participantes uma experiência diferente, onde óculos de realidade virtual e controles estilo joysticks se transformam em ferramentas de aprendizado.

Outra novidade é o “Escape Empreendedor”, adaptação do conhecido jogo “Escape Room”, um desafio de fuga, enigmas e busca por soluções, focado no contexto empresarial. Serão duas salas. A primeira, com o tema “Bar”, é voltada para quem deseja abrir um negócio. A segunda sala, chamada “Brechó”, é direcionada para participantes que possuem uma empresa. Os ambientes vão auxiliar no desenvolvimento de capacidades nos participantes, como liderança, habilidade de lidar com pressão, pensamento rápido e tomada de decisões.

No “Canvas Express”, os participantes serão convidados a utilizar, durante o evento, de forma guiada, o “Sebrae Canvas”, ferramenta de planejamento estratégico desenvolvida pelo Sebrae com base no “Business Model Canvas”. Seu objetivo é auxiliar na elaboração e na estruturação de modelos de negócios de forma simplificada e visual.

Exposição e negócios

Cerca de 600 empresas tiveram interesse em apresentar seus produtos e serviços durante a Feira do Empreendedor. Destas, 48 de várias regiões do Paraná e Brasil foram selecionadas entre os segmentos de empresas ligadas a franquias, máquinas e equipamentos, serviços e soluções digitais. A intenção é apresentar reais oportunidades de negócios para quem deseja empreender, bem como abordar temas como capacidade de atendimento e práticas sustentáveis e inovadoras.

Márcio de Moraes, sócio da startup Up Car Hydrogen, de Cascavel, planeja exibir, pela primeira vez, durante a Feira, um equipamento para automóveis que utiliza células de hidrogênio para otimizar o consumo de combustível em até 40%.

“Ficamos felizes por termos sido selecionados para expor e otimistas em conseguir investimentos e recursos para expandir nossa startup”, diz Márcio.

Rodadas

Pequenos negócios do Paraná terão a oportunidade de apresentar seus produtos e serviços, estabelecer contatos e fechar negócios com compradores de Curitiba e da Região Metropolitana. As atividades vão movimentar os setores do agronegócio, indústria, turismo, varejo e Indicação Geográfica (IG) e a previsão é de que participem mais de 145 empresas.

A Feira do Empreendedor 2023 será no Viasoft Experience, que fica no Campus da Universidade Positivo, Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 5.300, Campo Comprido

>>> Inscrições e mais informações no site da feira

