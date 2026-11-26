Quem costuma fazer as compras de Natal na tradicional feirinha da Praça Osório, em Curitiba, terá um novo destino neste fim de ano. As barracas foram transferidas para as proximidades da Praça Santos Andrade, onde se juntaram a outros feirantes, formando um corredor de compras, gastronomia e atrações natalinas no Centro da capital.

Ao todo, são 68 barracas distribuídas pelo calçadão da Rua XV de Novembro, entre a Rua Riachuelo e a Praça Santos Andrade, pela Rua João Negrão, entre a XV e a Marechal Deodoro, e pela própria praça. A feira não será na Praça Osório, porque o local foi interditado e passa por reformas.

Entre os produtos comercializados estão artigos de decoração natalina, presentes artesanais, produtos naturais e fitoterápicos, além de opções gastronômicas que vão da culinária regional à mexicana e árabe.

A mudança de endereço também marca o retorno da artesã Maria Dall Onder Silva ao local onde começou a trabalhar como feirante, há 28 anos. Especializada em artigos de decoração natalina, ela aposta na movimentação de turistas e moradores da cidade para aumentar as vendas.

“Nossa expectativa é vender bastante, a decoração da praça e as apresentações chamam muito público, como os turistas que ficam nos hotéis próximos e os curitibanos que vêm conferir a programação”, contou Maria.

Espetáculos gratuitos e atrações natalinas

Além das compras, quem passar pela Praça Santos Andrade poderá visitar a Vila de Natal Electrolux, que reúne espaços temáticos, iluminação especial, trenzinho elétrico e a Casa do Papai Noel. O chafariz da praça também foi transformado em uma árvore de Natal.

A concentração de atrações anima os comerciantes. Há 14 anos vendendo pastéis na região, Marlene do Rocio Brezenski Koston espera superar o desempenho registrado no último Natal.

“A feira de Natal do ano passado foi a melhor que já fiz. Nunca fechei tanto pastel na vida! E esse ano parece que vai ser melhor ainda, a praça está bem decorada e bonita, dá gosto de trabalhar”, contou.

A programação inclui ainda dois espetáculos gratuitos. O musical A Inesquecível Fábrica de Emoções, apresentado em frente ao Teatro Guaíra, ocorre às 21h, diariamente, exceto às terças-feiras.

A partir desta sexta-feira (27), as escadarias do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná (UFPR) recebem o espetáculo Abrace o Mundo, com apresentações às 20h, todos os dias, exceto às quartas-feiras.

Horários da Feira de Natal de Curitiba

As barracas funcionam de segunda-feira a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h. A programação oficial de serviço prevê o funcionamento da feira até 23 de dezembro.