Um raio provocou um princípio de incêndio no navio-plataforma P-77 da Petrobras, instalado no Campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. O fogo foi controlado rapidamente pelas equipes de segurança da unidade. Ninguém ficou ferido e os equipamentos não sofreram danos, informou a companhia. As informações são da Agência Brasil.

Plataforma fica a 200 quilômetros do Rio

A P-77 está ancorada a cerca de 200 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, em área com lâmina d’água de 1.980 metros de profundidade. A unidade é flutuante e serve para produção, armazenamento e transferência de petróleo.

Capacidade de produção da unidade

A plataforma tem capacidade para produzir 150 mil barris de petróleo por dia e comprimir até 6 milhões de metros cúbicos de gás diariamente. A unidade está em operação desde março de 2019. A Petrobras afirmou que a segurança das pessoas, das instalações e do meio ambiente é prioridade em todas as suas operações.