O Paraná agora tem uma rota turística dedicada ao rock. O roteiro reúne 12 municípios de diferentes regiões do Estado e conecta festivais e eventos que celebram o gênero musical. A proposta é valorizar a cena cultural paranaense e ampliar a visibilidade das cidades que recebem essas programações.

A Rota Turística e Cultural do Rock inclui Curitiba, Toledo, Francisco Beltrão, Cianorte, União da Vitória, Arapongas, Apucarana, Guaíra, Paranavaí, Maringá, Foz do Iguaçu e Paraíso do Norte.

Cada município integra o circuito por sediar festivais ou encontros relacionados ao rock. Entre os eventos contemplados, estão festivais de diferentes formatos, realizados em espaços públicos e estabelecimentos culturais.

Conheça os 12 destinos da Rota do Rock no Paraná

O roteiro passa por cidades de diferentes regiões paranaenses. Confira os festivais associados a cada destino:

Curitiba: Festival Crossroads do Dia Mundial do Rock, Winter Pop Rock Festival e Prime Rock Brasil;

Toledo: Tooledo Rock Festival;

Francisco Beltrão: Beltrão Rock;

Cianorte: Rock na Feira;

União da Vitória: Riverside Rock Festival;

Arapongas: Rock no Parque;

Apucarana: Rock Festival – O Violeiro Bar;

Guaíra: Rock Rio Paraná;

Paranavaí: Rock na Praça;

Maringá: Dia do Rock de Maringá;

Foz do Iguaçu: Festival Mega Rock;

Paraíso do Norte: Festival Paraíso do Rock.

Rota poderá ganhar novos destinos

O circuito não ficará necessariamente restrito aos 12 municípios iniciais. A legislação permite a inclusão de outras cidades que passem a sediar, de forma contínua e reconhecida, festivais, feiras, encontros ou eventos dedicados ao rock.

Com isso, novos destinos poderão ser incorporados à rota conforme o surgimento e a consolidação de iniciativas culturais ligadas ao gênero musical no Paraná.