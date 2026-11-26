O Paraná agora tem uma rota turística dedicada ao rock. O roteiro reúne 12 municípios de diferentes regiões do Estado e conecta festivais e eventos que celebram o gênero musical. A proposta é valorizar a cena cultural paranaense e ampliar a visibilidade das cidades que recebem essas programações.
A Rota Turística e Cultural do Rock inclui Curitiba, Toledo, Francisco Beltrão, Cianorte, União da Vitória, Arapongas, Apucarana, Guaíra, Paranavaí, Maringá, Foz do Iguaçu e Paraíso do Norte.
Cada município integra o circuito por sediar festivais ou encontros relacionados ao rock. Entre os eventos contemplados, estão festivais de diferentes formatos, realizados em espaços públicos e estabelecimentos culturais.
Conheça os 12 destinos da Rota do Rock no Paraná
O roteiro passa por cidades de diferentes regiões paranaenses. Confira os festivais associados a cada destino:
- Curitiba: Festival Crossroads do Dia Mundial do Rock, Winter Pop Rock Festival e Prime Rock Brasil;
- Toledo: Tooledo Rock Festival;
- Francisco Beltrão: Beltrão Rock;
- Cianorte: Rock na Feira;
- União da Vitória: Riverside Rock Festival;
- Arapongas: Rock no Parque;
- Apucarana: Rock Festival – O Violeiro Bar;
- Guaíra: Rock Rio Paraná;
- Paranavaí: Rock na Praça;
- Maringá: Dia do Rock de Maringá;
- Foz do Iguaçu: Festival Mega Rock;
- Paraíso do Norte: Festival Paraíso do Rock.
Rota poderá ganhar novos destinos
O circuito não ficará necessariamente restrito aos 12 municípios iniciais. A legislação permite a inclusão de outras cidades que passem a sediar, de forma contínua e reconhecida, festivais, feiras, encontros ou eventos dedicados ao rock.
Com isso, novos destinos poderão ser incorporados à rota conforme o surgimento e a consolidação de iniciativas culturais ligadas ao gênero musical no Paraná.