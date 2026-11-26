Um rompimento de adutora no bairro Hauer, em Curitiba, pode provocar falta de água em seis bairros da capital nas próximas horas. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) identificou o problema por volta das 16h30 desta quinta-feira (26) e já mobilizou equipes para realizar o conserto da tubulação.

A ocorrência envolve uma adutora de 60 centímetros de diâmetro, responsável por transportar água do reservatório para a distribuição pela cidade. Segundo a Sanepar, o reparo exige a interrupção temporária do fornecimento de água na região.

O rompimento foi provocado durante a realização de obras de terceiros no local. Com isso, moradores dos bairros Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer, Uberaba, Jardim das Américas e Guabirotuba podem ficar sem água.

Quando o abastecimento será normalizado?

De acordo com a Sanepar, os trabalhos devem avançar durante a madrugada. A previsão é de que a normalização total do abastecimento ocorra até o final da tarde desta sexta-feira (27).

Até a conclusão do serviço, a companhia orienta os moradores das regiões afetadas a economizar água e priorizar o consumo para hidratação, alimentação e higiene. Outros usos devem ser adiados até a retomada do abastecimento.

Quem pode ficar sem água em Curitiba?

A falta de água pode atingir principalmente os imóveis que não têm caixa-d’água. A Sanepar lembra que, no Paraná, todo imóvel deve ter reservatório domiciliar com capacidade para atender ao consumo por pelo menos 24 horas, considerando o número de moradores ou usuários.

A recomendação é que os moradores dos seis bairros afetados utilizem a água armazenada de forma consciente até a normalização do serviço.