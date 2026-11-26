A área de escape da BR-376, no km 667, perto da curva da Santa, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, ficará temporariamente bloqueada entre quinta-feira (27) e sábado (29) de novembro. A interdição será necessária para a realização de serviços de manutenção na estrutura.

Segundo a Arteris Litoral Sul, os trabalhos começam às 8h de quinta-feira e têm previsão de término às 18h de sábado. Entre os serviços programados estão a substituição da cinasita, material utilizado no dispositivo, e a manutenção geral da estrutura.

Durante o período de fechamento, os motoristas que precisarem utilizar uma área de escape deverão seguir até o próximo dispositivo, localizado no km 671,7 da BR-376.

Outra área de escape também passará por manutenção

Além da intervenção em Guaratuba, a concessionária programou serviços na área de escape do km 671,7 da BR-376. Nesse caso, a manutenção está prevista para ocorrer entre os dias 4 e 6 de dezembro.

A concessionária recomenda que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho durante os períodos de manutenção. Também orienta os usuários a manterem a revisão dos veículos em dia, especialmente dos sistemas de freios, pneus e suspensão.