Famoso aplicativo de caronas suspende atividade no Paraná 

A empresa BlaBlaCar suspendeu na segunda-feira (30), as caronas com origem e destino no Paraná e promete recorrer da decisão judicial que proibiu o funcionamento do aplicativo no estado.

Uma liminar expedida no dia 19 de dezembro pela juíza Carolina Delduque Sennes Basso, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, comunica que a empresa prestava serviços intermunicipais de forma ilegal. O BlaBlaCar é um aplicativo de caronas que conecta motoristas com lugares vazios a passageiros que desejam viajar para o mesmo lugar, compartilhando custos da viagem, como combustível e pedágios.

De acordo com a magistrada, os motoristas que oferecem as caronas por diversas vezes repetem os mesmos trajetos. “Muitos dos motoristas que oferecem ‘carona’ via aplicativo estão, aparentemente, realizando o transporte de passageiros entre destinos pré-definidos como uma atividade laborativa habitual, ou seja, com o caráter profissional”, reforçou.

E aí Blablacar?

A Blablacar informou que tirou o aplicativo da internet no Paraná, e reforçou que ainda não foi notificada formalmente pela Justiça. A empresa ainda relatou que aguarda prazos legais para recorrer da decisão.

“Lamentamos a decisão, que não considerou de forma correta as evidências apresentadas pela BlaBlaCar ao longo do processo e reiteramos que estamos trabalhando ativamente para revertê-la”, ressaltou nas redes sociais.

Enquanto a decisão estiver em vigor, a empresa está impedida de ofertar e divulgar os serviços. Caso descumpra a decisão, deverá pagar multa diária de R$ 50 mil.