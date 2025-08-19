Famílias de vítimas de explosão na Enaex são alvo de tentativas de golpes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Familiares das vítimas que morreram na explosão da fábrica Enaex Brasil, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), estão sendo alvo de tentativas de golpe. A Defensoria Pública do Paraná informou que recebeu vários relatos de que golpistas estariam tentando contato com as famílias se passando por autoridades públicas.

A explosão na Enaex aconteceu no dia 12 de agosto. Nove funcionários morreram no local e outras sete pessoas ficaram feridas. Os trabalhos de coleta e buscas de materiais foram suspensos na última sexta-feira (15). A Polícia Científica atua na identificação das vítimas.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o defensor público Ricardo Menezes da Silva informou sobre as tentativas de golpe. “Nós gostaríamos de esclarecer que a Defensoria Pública está atuando nesse caso com o objetivo de assegurar que os direitos envolvidos sejam efetivados e, acima disso, prestar todas as informações necessárias às famílias que tiveram parentes vitimados nessa fatalidade, mas também a outras pessoas que, de forma indireta, também foram afetadas pelo episódio”, disse.

Com alerta para possíveis fraudes, o defensor público reforçou que os serviços prestados pela instituição são totalmente gratuitos. Ele também orientou sobre a importância de procurar canais oficiais para obter informações, como os da Defensoria, Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros.

“Importante ressaltar que a Defensoria Pública está em contato com todas as pessoas envolvidas, inclusive com a Enaex, para tentar, de fato, garantir que esses direitos sejam efetivados da maneira mais célere e segura possível, alertando toda a população a respeito de golpes que certamente serão tentados nesse período”, completou Silva.

Na segunda-feira (18), os familiares das vítimas tiveram uma reunião com a Defensoria Pública e outros representantes da segurança para mais informações sobre o processo.