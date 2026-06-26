Falta de energia em estação deixa milhares de moradores em Curitiba e mais 3 cidades sem água

Uma interrupção no fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária responsável afetou o funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Miringuava. O problema, iniciado na noite de ontem, quinta-feira (25), impacta diretamente o abastecimento de água em Curitiba e em outros três municípios da Região Metropolitana: Fazenda Rio Grande, Araucária e São José dos Pinhais.

Regiões Afetadas

De acordo com as informações oficiais do sistema de monitoramento, a paralisação da unidade de tratamento afeta diversos bairros atendidos pela rede do Miringuava. Em Curitiba, as localidades integradas ao sistema enfrentam períodos de desabastecimento ou baixa pressão nesta sexta-feira (26).

O reflexo do desabastecimento estende-se de forma integrada para as cidades vizinhas na Região Metropolitana, englobando áreas residenciais e comerciais de Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais e Araucária que dependem diretamente do volume processado pela ETA Miringuava.

Previsão de Normalização

A pane elétrica teve início por volta das 22h do dia 25 de junho de 2026. A equipe técnica monitora a situação e a previsão de normalização completa do fornecimento de água para todas as localidades atingidas está programada para o período da tarde desta sexta-feira, 26 de junho de 2026.

Painel Técnico do Alerta

Cidades afetadas: Curitiba, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais e Araucária

Início da ocorrência: 25 Jun 2026 – 22:00

Previsão de retorno: Tarde de 26 Jun 2026

Motivo: Falta de energia elétrica na ETA Miringuava (Interrupção por parte da concessionária)