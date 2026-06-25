Principal atração do Natal 2026 de Curitiba será em parque estreante na programação

Anunciada nesta quinta-feira (25), a programação do Natal Curitiba 2026 conta com novidades e mais de 150 atrações durante 44 dias de atividades. Entre os destaques, estão a estreia do Parque Tingui como cenário de show de água, luzes e música, e a segunda edição do Disney Celebra, que em 2025 levou mais de 1 milhão de visitantes ao Parque Barigui.

As celebrações têm início no dia 24 de novembro.

O calendário de shows e espetáculos vai até 30 de dezembro. Já a cidade permanecerá decorada até 6 de janeiro, Dia de Reis, quando a tradição sugere a retirada dos enfeites de Natal. As atrações foram apresentadas pelo prefeito Eduardo Pimentel.

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Pela primeira vez no roteiro, elaborado pela Fundação Cultural de Curitiba (FCC) em parceria com o Curitiba Turismo (Ctur), mais patrocinadores e eventos privados, o Parque Tingui vai receber show de água, luzes e música no lago, com efeitos sincronizados, projeções e trilha sonora desenvolvida especificamente para a atração.

A intenção é valorizar a paisagem natural do parque e permitir a interação do público. Próxima ao lago, o parque vai contar com uma árvore de luzes de 35 metros de altura. O Memorial Ucraniano, as pontes, pistas de caminhada e trilhas serão decoradas com ornamentações temáticas.

O Circuito de Natal do Centro vai contar com roteiro de experiências integradas nas praças Santos Andrade (prédio histórico da UFPR e Teatro Guaíra), Tiradentes (Catedral) e Generoso Marques (Paço Municipal), mas a rua XV de Novembro, Passeio Público, Largo da Ordem e Ruinas de São Francisco.

A estufa do Jardim Botânico vai receber ornamentação inédia. E mais de 40 árvores de Natal serão instaladas pela cidade, em parques, rotatórias, memoriais, avenidas, calçadões, ruas da cidadania, estações-tubo e em outros espaços.

Programação de Natal em Curitiba vai contar com 150 atrações durante 44 dias. Calendário começa dia 24 de novembro. Foto: divulgação

Disney pela segunda vez

Outro destaque da programação deste ano é o Disney Celebra: um Natal Inesquecível. O projeto, parte do calendário da cidade para a estação, e que em 2025 levou mais de um milhão de visitantes ao Parque Barigui, retorna à cidade. Na edição deste ano, os espetáculos trazem músicas novas, show oficial da Disney no pavilhão de exposições e o Disney+ Open Air, espaço inspirado na plataforma de streaming da Disney com filmes que serão exibidos em sessões abertas ao público.

Números do Natal

Em 2025, informa a CTur, a programação de Natal se tornou o maior evento do gênero no país ao atrair mais de 3 milhões de expectadores, crescimento de 35% comparado ao ano anterior. O número é considerado pela entidade como um recorde histórico.

Ainda segundo o Ctur, Curitiba recebeu 469,8 mil turistas, que representaram R$ 722 milhões injetados na economia local. Os gastos envolvem hospedagem, alimentação, transporte, compras e passeios. O valor representa crescimento de 80% ante 2024, quando a cidade foi visitada por 292,7 mil turistas que deixaram R$ 399 milhões na cidade.

“O Natal de Curitiba movimenta toda a economia local, gerando emprego e renda para artistas, demais setores da economia criativa, como artesãos, e ainda para a cadeia de turismo e receptivo local”, disse Pimentel.

A expectativa para este ano é superar 2025, informa a prefeitura. A previsão é receber 515 mil turistas e registrar cerca de 3,4 milhões de espectadores. A Ctur projeta ainda que o volume de dinheiro movimentado no período chegue a R$ 800 milhões.

Já a FCC prevê, para realizar as produções da prefeitura, a contratação direta de mais de 700 profissionais da área artística, como atores, bailarinos, músicos, cenógrafos, contrarregras, técnicos de som e iluminadores, entre outros.