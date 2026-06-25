Disney confirma espetáculos de natal, com novas músicas e filmes ao ar livre

A Disney confirmou nesta quinta-feira (25) a realização de mais uma edição da programação de Natal em Curitiba. Disney Celebra: Um Natal Inesquecível, acontece novamente na capital, com músicas inéditas e exibição de filmes ao ar livre. No ano passado, o projeto levou mais de 1 milhão de pessoas ao Parque Barigui e 70 mil espectadores ao espetáculo ao vivo.

Este é o segundo ano consecutivo que a atração acontece na cidade. Segundo dados da Prefeitura de Curitiba via Instituto Municipal de Turismo (IMT), o impacto econômico da atração na capital foi superior a R$ 722 milhões.

O Disney Celebra integra mais uma vez a programação oficial do Natal de Curitiba, a ser anunciada nesta quinta-feira. A expectativa é que a programação reúna público semelhante ao registrado no ano passado e traga também turistas de outros estados à cidade. Segundo números da AirPromo, empresa responsável pela realização do espetáculo, cerca de 40% do público do ano passado foi de turistas.

Foto: divulgação/AirPromo Foto: divulgação/AirPromo Foto: divulgação/AirPromo

Atrações

O Disney + Open Air acontece novamente, com nova programação e sessões abertas ao público, e o Parque Barigui ganha novas ambientações natalinas de acesso grátis. A programação completa, incluindo outras atrações previstas para a edição de 2026, será divulgada nos próximos meses.

“O retorno do projeto [ a Curitiba] mostra a força que experiências ao vivo têm na conexão com as pessoas e reforça um caminho que acreditamos cada vez mais: criar entretenimento que gere impacto cultural, emocional e turístico para as cidades e para o público”, diz Rafael Maia, diretor de Relações Institucionais e Novos Negócios da AirPromo.