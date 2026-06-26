Acidente na Linha Verde e obras exigem paciência no trânsito de Curitiba hoje

O motorista que circula por Curitiba nesta sexta-feira (26) precisa armar-se de paciência e redobrar a atenção. Um acidente entre dois carros logo após o cruzamento com a Avenida Salgado Filho está causando um grande congestionamento na Linha Verde, no sentido Atuba, no bairro Guabirotuba.

Um guincho bloqueia a pista da esquerda da via, complicando significativamente o fluxo em um dos principais corredores da capital. Quem precisa passar pelo trecho deve buscar rotas alternativas ou se preparar para uma lentidão acentuada no tráfego. Além disso, uma importante intervenção programada no Tarumã promete estreitar as pistas e exigir desvios ao longo do dia.

Obras

Avenida Victor Ferreira do Amaral

A intervenção ocorre no trecho entre as ruas Frei Orlando e Alexandre de Gusmão, no bairro Tarumã. O bloqueio é realizado no sentido Centro-bairro para a continuidade dos trabalhos de assentamento de galerias de águas pluviais, com o objetivo de combater alagamentos na região. O tráfego de veículos será totalmente desviado para a pista oposta. Nesta sexta-feira, a interdição começa às 10h e tem previsão de término às 18h. O motorista deve esperar afunilamento do tráfego e lentidão acentuada no trecho afetado. A circulação das linhas de ônibus do transporte coletivo será mantida integralmente, sem alterações em rotas ou pontos. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) orientam o fluxo no local, mas paradas rápidas e temporárias de equipamentos podem ocorrer na região ao longo do dia.

Bloqueios

Linha Verde (Guabirotuba)

Houve a interdição parcial na altura do cruzamento logo após a Avenida Salgado Filho, no sentido Atuba. O bloqueio ocupa a pista da esquerda da via devido à presença de um guincho que trabalha no atendimento a um acidente ocorrido no local. A ocorrência se estende pela manhã desta sexta-feira e gera grande congestionamento na região. O impacto para o condutor é de forte retenção e lentidão extrema. Recomenda-se aos motoristas paciência ao cruzar o trecho ou a escolha de vias paralelas.