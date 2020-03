Após falta de água domingo (15), o problema continua em Curitiba nesta segunda-feira (16), quando sete bairros serão atingidos: Alto Boqueirão, Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado e Xaxim. A normalização deve ser gradativa na madrugada de terça-feira (17).

O corte no abastecimento, segundo a Sanepar, é causada pela junção de dois fatores: a estiagem, que reduz o volume de água nos reservatórios, e o alto consumo nos últimos dias, com 1,7 milhão de litros por hora acima da média. Há 12 dias não chove na região de Curitiba. A boa notícia é de que há previsão de chuva para Curitiba nesta segunda.

Em nota, a Sanepar pede que a população utilize água de maneira racional, priorizando higiene e alimentação até para evitar desperdícios. O pedido de uso racional ganha ainda mais força por causa da pandemia de coronavírus.

Imóveis que possuem caixa-d’água não devem ser afetados. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile.