Após 12 dias de estiagem, a previsão para esta segunda-feira é de chuva em baixo volume e de forma isolada nesta tarde em Curitiba. Por causa da falta de chuvas nos últimos dias, aliado ao alto consumo de água, a Sanepar cortou o abastecimento em sete bairros de Curitiba. A meteorologia aponta ainda para temperaturas elevadas neste início de semana, em Curitiba e região e também nas praias.

Em Curitiba, de acordo com o Simepar, os termômetros podem variar entre 17°C e 32°C nesta segunda. O dia amanheceu com presença de nuvens no céu, que devem ficar mais presente ao longo desta segunda-feira. A combinação de calor e umidade pode ocasionar chuvas.

Litoral

Nas praias, o tempo pode ficar mais nublado do que na capital. O Simepar aponta que o sol ainda aparece entre nuvens, mas as chuvas isoladas podem ocorrer já no início da tarde. As temperaturas previstas para Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná devem permanecer entre 23°C e 31°C.

Nas demais regiões do Paraná, o sol ainda prevalece, a não ser na região Norte, onde há previsão de chuvas. Segundo o Simepar, estão previstas pancadas isoladas de chuva nas regiões de Paranavaí, Maringá e Apucarana. As máximas nesses locais devem ficar entre 29°C e 33°C.

Falta de água

Sete bairros sofrem com falta de água em Curitiba desde o último domingo (15). Moradores do Alto Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado e Xaxim estão desabastecidos. A estiagem, aliado ao alto consumo de água, fez com a Sanepar realizasse o corte no abastecimento.

Em nota, a Sanepar pede para que a população use água de forma racional, ainda mais por causa da pandemia de coronavírus. Imóveis que possuem caixa-d’água não devem ser afetados.