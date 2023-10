Bairros de Curitiba podem ficar sem água nesta segunda-feira (16), devido a problemas operacionais na Estação de Tratamento de Água Iguaçu (ETA Iguaçu), em Curitiba. Segundo a Sanepar, técnicos trabalham para resolver a situação e a normalização do fornecimento está prevista para ocorrer no início da manhã desta terça-feira (17).

Pode ocorrer desabastecimento temporário, nesta segunda-feira, nos seguintes bairros de Curitiba:

Água Verde

Capão Raso

Novo Mundo

Portão

Santa Quitéria

Vila Izabel

Boqueirão

Cidade Industrial

Fanny

Fazendinha

Guaíra

Hauer

Lindóia

Seminário

Xaxim

Em situações como esta, a recomendação da Sanepar é para que a água tratada seja priorizada para alimentação e higiene pessoal, com a adoção o uso racional. As limpezas mais pesadas, como lavagem de carros, calçadas e fachadas, devem ser adiadas até que a situação se normalize.

Só devem ficar sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) recomenda que todos possuam o reservatório. A Sanepar sugere uma capacidade de menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

