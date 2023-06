Três bairros de Curitiba podem ficar sem água nesta semana. De acordo com a Sanepar, as interligações de rede podem causar oscilação de pressão. Na terça-feira (27), os bairros afetados são os seguintes: Guabirotuba e Boqueirão. Já na quarta-feira (28), é a vez do bairro Uberaba.

Nos dois dias os serviços começam às oito horas da manhã e encerram às quatro horas da tarde. Já a normalização é prevista para o período da noite, de forma gradativa.

+Leia mais! Cidade história do Paraná confirma primeiro caso de gripe aviária do estado

Está em água? Reclame!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, a orientação é que o cliente tenha em mãos a conta de água ou o número da matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o –

site da Sanepar.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Negar comida? Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos