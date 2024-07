Bairros de Curitiba podem ficar sem água nesta quarta-feira (31), devido à mudança das instalações do Reservatório São Brás, na capital paranaense, para migração do sistema de energia.

De acordo com a Sanepar, os trabalhos iniciados nesta manhã devem se estender até ao meio-dia. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade gradativamente, a partir das 23h30 desta quarta.

Por conta dos serviços, o abastecimento pode ser afetado nas regiões dos seguintes bairros:

Butiatuvinha

Cascatinha

Orleans

Santa Felicidade

São Braz

Santo Inácio

A empresa reforça que só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A orientação é evitar desperdícios. “A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo”.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

