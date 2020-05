A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) divulgou uma atualização na tabela dos bairros e municípios atingidos pelo rodízio de água, necessário por causa da forte estiagem pela qual passam Curitiba e região metropolitana. A tabela segue entre esta terça-feira (19) até pelo menos quinta-feira (21).

publicidade

As cidades atingidas são Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais, Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Tijucas do Sul, Fazenda Rio Grande, Araucária e Campo Magro.

Lembrando que os bairros repetidos na tabela serão atingidos em diferentes áreas.

+Viu essa? Apostador de Curitiba busca prêmio de R$ 101 milhões da Mega Sena. Veja ideias de como usar a grana!

Falta de água em Curitiba e região

Terça-feira (19)

Curitiba

*Área do Recalque Alto do Reservatório Cajuru: Água Verde, Batel, Centro, Rebouças.

*Área da Gravidade do Reservatório Bairro Alto: Bacacheri, Bairro Alto, Jardim Social, Tarumã, Capão da Imbuia.

*Área do Recalque do Reservatório Batel: Batel, Bigorrilho, Camp.Siqueira, Água Verde, Seminário, Vila Izabel.

*Área do Recalque do Reservatório Campo Comprido: Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Santo Inácio, Cidade Industrial, Mossungue, Riviera, São Braz, Orleans.

*Área do Recalque Alto do Reservatório Santa Cândida: Cachoeira, Barrerinha, Sta.Cândida.

*Área do Recalque para Cachoeira do Reservatório Santa Cândida: Barrerinha, Boa Vista, São Lourenço.

*Área do Reservatório Pinheirinho): Capão Raso, CIC, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara.

*Área da Gravidade do Reservatório Campo do Santana): Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara.

*Cachoeira, Atuba e Santa Cândida, afetados indiretamente por causa do rodízio em Colombo e Almirante Tamandaré.

+Viu essa? Makro fecha as portas em Curitiba, Pinhais e Foz do Iguaçu

**Para estas áreas acima, o rodízio começa às 16h e segue até às 4h do dia 21.

Almirante Tamandaré:

*Área do Booster Barreirinha: Lamenha Grande.

*Área da Gravidade do Reservatório Cachoeira): Colonia Prado, Graziele, São Jorge,

Cachoeira, Centro, Cintia Mara, Tati, Jardim Gramados, Jardim Roma, Monte Santo, São Gabriel, Parque São Jorge, Prado, Jardim Graziele.

*Área do Recalque do Reservatório Cachoeira: Cachoeira

**Para as áreas acima, em Almirante Tamandaré, o rodízio começa às 16h e segue até às 4h do dia 21.

*Tranqueira, Parque Timbu, Jardim Areias, Vila Capivara dos Manfrom. Início às 17 do dia 19 até às 16h do dia 20.

Colombo

*Área do Recalque Guarani Sta Cândida): Osasco, Campo Pequeno.

*Área da Válvula Colombo Sede II): Campo Pequeno, Osasco, Roça Grande, Curitibano.

*Área da Válvula Colombo Sede III): São Gabriel, Monza, Curitibano, Campo Pequeno.

**Para estas áreas acima, em Colombo, o rodízio começa às 16h e segue até às 4h do dia 21.

São José dos Pinhais:

Área da Gravidade do Reservatório Arujá): Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro, Aguas Belas, Ouro fino, Costeira, Pedro Moro, Santo Antônio, Colônia Rio Grande, Itália, Bom Jesus. *Início às 16h do dia 19 e retorno previsto para às 4h do dia 21.

*Área do Recalque do Reservatório Cotia): Cachoeira,Campina do Taquaral Agarau, Campo Largo da Roseira, Cotia. *Início às 20h do dia 19 e retorno previsto para às 8h do dia 21.

Fazenda Rio Grande:

*Áreas do Reservatório Despique: Nações, parte do Gralha Azul, Industrial. *Início às 5h e normalização às 23h do dia 19.

+Leia também! Pedreira terá shows drive-in e maior cinema de Curitiba na pandemia

Quarta-feira (20)

Curitiba

*Área do Recalque Salgado Filho do Reservatório Iguaçu): Uberaba, Cajuru.

*Área da Gravidade do Reservatório Corte Branco): Guabirotuba, Uberaba, Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer.

*Área do Recalque Baixo Cajuru): Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Cristo Rei, Prado Velho, Jardim Botânico.

*Área do Recalque do Reservatóri Bairro Alto): Bairro Alto, Tarumã, Capão da Imbuia, Bacacheri, Jardim Social.

*Área do Recalque Alto do Reservatório Bacacheri): Barrerinha, Ahú, Boa Vista, São Lourenço.

*Área do Recalque do Booster Santa Efigênia): Barrerinha, Cachoeira, Abranches.

*Área da Gravidade do Reservatório Santa Cândida): Sta.Cândida, Tingui, Bacacheri, Atuba.

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Cândida): Barrerinha, Boa Vista, Sta.Cândida.

*Área do Recalque Alto do Reservatório Santa Felicidade): Butiatuvinha, Lamenha Pequena, Santa Felicidade.

*Área da Gravidade do Reservatório Portão: Água Verde, Guaira, Fanny, Lindoia, Novo Mundo, Capão Raso.

*Área do Reservatório Ceasa): Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara, Umbará, Sítio Cercado.

*Área do Recalque do Reservatório Parolin): Água Verde, Guaíra, Parolin, Prado Velho, Rebouças.

*Área do Recalque do Reservatório Campo do Santana): Campo de Santana, Caximba, Tatuquara.

**Para estas áreas acima, em Curitiba, o rodízio começa às 16h e segue até às 4h do dia 22.

São José dos Pinhais

*Área do Recalque do Reservatório São José Centro: São Domingos, Aristocrata,

Aeroporto, Águas Belas, Centro.

*Área do Recalque do Reservatório Arujá): Barro Preto, Arujá, Del Rey, Quississana,

Costeira, Ouro Fino.

*Área do Recalque do Reservatório Aeroporto): Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçu, Iná, Aviação, Rio Pequeno, São Cristóvão.

*Cidade Jardim, afetada indiretamente por causa do rodízio em Curitiba.

*Área do Recalque do Reservatório Cotia): Contenda; Francisco Kuzman. Início às 20 do dia 20 e retorno previsto para às 8h do dia 22.

Piraquara

*Área da Gravidade do Reservatório Guarituba Redondo): Planta Pontoni, Planta Ricardo Vagner, Jardim Alterosa, Jardim Itiberê, Jardim Dos Eucaliptos, Bosque Centenário, Planta Guarituba, Bosque Tarumã, Vila Izabel, Vila Palmas, Vila Dirce, Vila Pedro Alcântara, Jardim Florença e Planta São Mateus.

*Área da Gravidade do Reservatório Piraquara): Vila Santa Helena, Jardim Àguas Claras, Jardim Dos Estados, Jardim Veneza, Vila Osternak, Jardim Mirte, Jardim das Laranjeiras, Vila Remo, Jardim Olinda, Jardim Santa Maria, Planta Rita de Cássia e Jardim Dos Estados, Vila Izabel, São Cristóvão, Vila Marumby, Vila Juliana, Jardim Bom Jesus, Jardim Sta.Mônica, Vila Dalila, Jardim Esmeralda, Jardim Primavera, Ipanema.

*Área do Recalque do Reservatório Piraquara): Capoeira dos Dinos, Vila Fuck, Vila Militar, Vila Macedo, Vila Suzi, Planta Simone, Planta Cruzeiro, Vila Franca, São Cristóvão, Vila Juliana, Jardim Santa Clara, Jardim Santa Maria, Planta São Tiago, Vila Santa Helena e Planta Deodoro.

**Para estas áreas acima, em Piraquara, o rodízio começa às 16h e segue até às 4h do dia 22.

Almirante Tamandaré

*Solar Tanguá, Nossa Sra. do Pilar, Tanguá, afetados indiretamente pelo rodízio em Curitiba. Das 16h às 4h do dia 22.

Monte Santo, Campo Verde, São Francisco, Jardim Tatiana, Jardim Arvoredo. Início às 17h e retorno previsto para às 16h do dia 21.

Araucária

*Área da Gravidade do Reservatório Costeira): Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.

Área do Recalque do Reservatório Costeira): Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera

**Para estas áreas acima, em Araucária, o rodízio começa às 16h e segue até às 4h do dia 22.

Tijucas do Sul

*Área do Reservatório Rincão): Parte da localidade do Rincão ; Parte da localidade Campo Alto. Início às 20h e retorno previsto para às 8h do dia 22.

Fazenda Rio Grande

*Áreas do Reservatório Despique): Estados, parte do Gralha Azul e parte do Santa

Terezinha. Início às 5h e retorno previsto para às 23h do dia 20.

+Leia mais! Guarda Municipal prende Guns, pichador que tocava o terror em toda Curitiba

Quinta-feira (22)

Curitiba

*Área da Gravidade do Reservatório Cajuru): Jardim Botânico, Rebouças, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Juvevê, Alto da XV.

*Área do Recalque do Reservatório Mercês): Abranches, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, Mercês.

*Área do Recalque Médio do Reservatório Santa Felicidade): Sta.Felicidade, Butiatuvinha.

*Área da Gravidade do Reservatório São Braz: Cascatinha, Sta.Felicidade, São Braz.

*Área do Recalque 2 do Reservatório da ETA Passaúna): Cidade Industrial, São Miguel.

*Área do Booster Caiuá): Cidade Industrial, São Miguel, Augusta.

*Área do Recalque do Reservatório Xaxim): Alto Boqueirão, Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado, Xaxim.

*Área da Gravidade do Reservatório Parolin): Água Verde, Fanny, Guaira, Parolin, Prado Velho.

**Para estas áreas acima, em Curitiba, o rodízio começa às 16h e segue até às 4h do dia 23.

Piraquara

*Área do Recalque do Reservatório Guarituba Redondo): Jardim Tarumã, Vila Lori, Jardim Das Orquídeas, Jardim Tocantins, Jardim Urussanga, Jardim Santa Clara, Vila Mariana, Planta Monte Líbano, Vila Holandesa, Planta Amazonas, Planta Terezinha, Jardim Trianon, Jardim Santa Helena, Bosque Pinheiro e Fazenda Guarituba.

**Para estas áreas acima, em Piraquara, o rodízio começa às 16h e segue até às 4h do dia 23.

Pinhais

*Área do Recalque do Reservatório Vila Amélia: Esperança, Rural, Vila Amélia 1 e 2.

**Para estas áreas acima, em Pinhais, o rodízio começa às 16h e segue até às 4h do dia 23.

Campo Magro

*Área do Booster Boa Vista): Boa Vista.

*Área do Booster Santa Cecília): Boa Vista.

**Para estas áreas acima, em Camo Magro, o rodízio começa às 16h e segue até às 4h do dia 23.

*Boa Vista, afetado indiretamente por causa do rodízio em Curitiba. **Rodízio começa às 16h e segue até às 4h do dia 23.

Almirante Tamandaré

*Tanguá, afetado indiretamente por causa do rodízio em Curitiba.

**Para estas áreas acima, em Almirante Tamandaré, o rodízio começa às 16h e segue até às 4h do dia 23.

*Pq. São Jorge, Jardim Gramado, Jardim Josiane, Vila Ajambi, Jardim Roma, Vila

Edwirges, Jardim Arco Iris, Planto Sto Antonio, Jardim São Venâncio. Início às 17h do e retorno previsto para às16h.

Colombo

*Área da Gravidade 1 do Reservatório Vila Guarani): Mauá, Guaraituba, Palmital, Atuba, Vila Zumbi, Campo Pequeno, Guarani, Maracanã, Monza, Rio Pequeno, São Gabriel.

*Área do Recalque do Reservatório Colônia Faria): Monte Castelo.

*Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria): Bella Vista, Parque Industrial, Canguiri.

**Para estas áreas acima, em Colombo, o rodízio começa às 16h e segue até às 4h do dia 23.

Campina Grande do Sul

*Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria): Eugênia Maria, Vila, Chacrinha, Vila Sta.Cecilia, Jardim Graciosa, Jardim Paulista, Jardim Nos.

*Área do Recalque do Reservatório Jardim Nezita): Jardim Graciosa, Jardim Ipanema,

Jardim Nezita, Jardim Paulista, Jardim Sta. Fé, Jardim Nossa Sra. das Graças, Timbu Velho, Vila Cosme.

+Leia mais! Após morte de mãe e filha por coronavírus, cidade da região de Curitiba decreta lockdown

**Para estas áreas acima, em Campina Grande do Sul, o rodízio começa às 16h e segue até às 4h do dia 23.

Fazenda Rio Grande

*Área do Recalque do Reservatório Centro Faz. Rio Grande: Dos Estados, Iguaçu, Santa Terezinha, Jd. São Lourenço, Jd Brilhante, Jd Kokubo, Ipê, Eucaliptos, Nações.

*Área da Gravidade do Reservatório Centro Faz. Rio Grande): Eucaliptos, Hortência,

Iguaçu, Nações, Santarém, Santa Terezinha.

**Para estas áreas acima, em Fazenda Rio Grande, o rodízio começa às 16h e segue até às 4h do dia 23.

*Áreas do Reservatório Despique: Nações, parte do Gralha Azul, Industrial

São José dos Pinhais

*Área da Gravidade do Reservatório Arujá): Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro, Aguas Belas, Ouro fino, Costeira, Pedro Moro, Santo Antônio, Colônia Rio Grande, Itália, Bom Jesus.

**Para estas áreas acima, em São José dos Pinhais, o rodízio começa às 16h e segue até às 4h do dia 23.

*Área do Recalque do Reservatório Cotia): Cachoeira,Campina do Taquaral Agarau, Campo Largo da Roseira, Cotia. Início às 16h e retorno às 4h do dia 23.

Precisamos do seu apoio neste momento! Este conteúdo te ajudou? Curtiu a forma que está apresentado? Bem, se você chegou até aqui acredito que ficou bacana, né? Neste cenário de pandemia, nós da Tribuna intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar? Ao contribuir com a Tribuna, você ajuda a transformar vidas, como estas – Pai vende vende 1000 bilhetes de rifa com a ajuda da Tribuna pra salvar o filho

– Leitores da Tribuna fazem doação de “estoque” de fraldas para quíntuplos

– Leitores se unem para ajudar catadora de papel de 72 anos E tem várias outras aqui! Se você já está convencido do valor de sua ajuda, clique no botão abaixo Apoie a Tribuna!