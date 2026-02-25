Conserto em adutora

Falta de água atinge 14 bairros de Curitiba e Campo Largo nesta quinta; veja lista

Tribuna do Paraná
Por Sanepar Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 25/02/26 17h35
Conserto de adutora na CIC deixa bairros de Curitiba e Campo Largo sem água
Adutora de grande porte na região do Passaúna em Curitiba foi danificada. Foto: Sanepar

Nesta quinta-feira (26/02) pode faltar água em dez bairros de Curitiba e em quatro bairros de Campo Largo, na região metropolitana. De acordo com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), o desabastecimento ocorre por conta do conserto de uma adutora de grande porte localizada na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, na Cidade Industrial de Curitiba. (Confira a lista de bairros afetados no meio da matéria)

A adutora é responsável pelo transporte de água da Estação de Tratamento Passaúna para o reservatório do Campo Comprido. Para o conserto, será preciso interromper o abastecimento em bairros de Curitiba e Campo Largo.

A empresa afirma que a intervenção é necessária para corrigir problemas ocasionados por obras de terceiros. A previsão de normalização do fornecimento de água é durante a madrugada de sexta-feira (27/02). 

Lista de bairros sem água em Curitiba e Campo Largo nesta quinta-feira

Em Curitiba, os dez bairros que podem ficar sem água são:

  • Augusta
  • Bigorrilho
  • Campina do Siqueira
  • Campo Comprido
  • Santo Inácio
  • Cidade Industrial (CIC)
  • Mossunguê
  • Riviera
  • São Braz
  • Orleans

Já em Campo Largo, os locais afetados são:

  • Jardim Keli Cristina
  • Vila Gilcy
  • Cercadinho
  • Vila Torres 1

Como entrar em contato com a Sanepar

Clientes que desejam entrar em contato com a Sanepar podem ligar para o número 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile, o portal Minha Sanepar.

