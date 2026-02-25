Falta de água atinge 14 bairros de Curitiba e Campo Largo nesta quinta; veja lista

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quinta-feira (26/02) pode faltar água em dez bairros de Curitiba e em quatro bairros de Campo Largo, na região metropolitana. De acordo com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), o desabastecimento ocorre por conta do conserto de uma adutora de grande porte localizada na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, na Cidade Industrial de Curitiba. (Confira a lista de bairros afetados no meio da matéria)

A adutora é responsável pelo transporte de água da Estação de Tratamento Passaúna para o reservatório do Campo Comprido. Para o conserto, será preciso interromper o abastecimento em bairros de Curitiba e Campo Largo.

A empresa afirma que a intervenção é necessária para corrigir problemas ocasionados por obras de terceiros. A previsão de normalização do fornecimento de água é durante a madrugada de sexta-feira (27/02).

Lista de bairros sem água em Curitiba e Campo Largo nesta quinta-feira

Em Curitiba, os dez bairros que podem ficar sem água são:

Augusta

Bigorrilho

Campina do Siqueira

Campo Comprido

Santo Inácio

Cidade Industrial (CIC)

Mossunguê

Riviera

São Braz

Orleans

Já em Campo Largo, os locais afetados são:

Jardim Keli Cristina

Vila Gilcy

Cercadinho

Vila Torres 1

Como entrar em contato com a Sanepar

Clientes que desejam entrar em contato com a Sanepar podem ligar para o número 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile, o portal Minha Sanepar.