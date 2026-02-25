Duplicação da Rodovia dos Minérios tem contrato de R$ 350 milhões formalizado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O contrato que prevê a nova duplicação em concreto da Rodovia dos Minérios (PR-092) em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi formalizado na terça-feira (24/02) pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL).

A obra será executada pelo Consórcio Ivaí-Setep II (Ivaí Engenharia de Obras e Setep Construções) e tem valor previsto de R$ 350 milhões. As duas empresas possuem histórico de atuação na área. A Ivaí Engenharia já realizou obras nos contornos Norte e Leste de Curitiba. Já a Setep Construções possui histórico de obras em rodovias de Santa Catarina.

Em Almirante Tamandaré, a obra abrange 8,3 quilômetros de extensão, começando onde termina a obra de duplicação anterior, cuja entrega está prevista para a próxima semana, no perímetro urbano do município, e seguindo até o Jardim Areias. A pista central será de pavimento rígido de concreto, com duas faixas de tráfego em cada sentido, tendo 3,6 metros de largura cada uma, acostamentos externos de 2,5 metros, e acostamentos internos de 1 metro com uma barreira de concreto entre os sentidos.

Confira o projeto:

Próximas etapas da duplicação da Rodovia dos Minérios

Após emissão da ordem de serviço, estão previstos seis meses para realização de estudos e levantamentos e a elaboração do projeto básico e projeto executivo de engenharia. O material precisa ser analisado e aprovado pelo DER/PR. Após a confirmação os trabalhos no trecho poderão começar.

A previsão do prazo de execução é de 30 meses. Ou seja, dois anos e meio.

Rodovia terá 13 novos viadutos

A duplicação da Rodovia dos Minérios neste trecho contempla 13 novos viadutos, divididos em cinco localizações, a maioria construídos paralelamente para atender os dois sentidos de tráfego. No cruzamento entre a rodovia e a linha férrea serão construídos cinco viadutos no total: três paralelos e passando por cima da linha de trem; e dois retornos em desnível, antes e depois do cruzamento.

Também serão implantadas vias marginais de sentido único, com pista de rolamento de 8 metros de largura, ciclovia de 2,5 metros e passeio para pedestres com 2 metros. O pavimento será semirrígido, em que é adicionado concreto na base da pista, mas com a camada de revestimento de material asfáltico.