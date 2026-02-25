Transporte coletivo

Curitiba testa ônibus com ar-condicionado na linha 625 – Gramados

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 25/02/26 15h05
Urbs testa ônibus a combustão equipado com ar-condicionado. Curitiba, 25/02/2026. Foto: Divulgação/URBS

A Urbanização de Curitiba (Urbs) iniciou na última segunda-feira (23/2) o teste de um ônibus a diesel equipado com ar-condicionado na linha 625 – Gramados, que liga os terminais Capão Raso e Sítio Cercado. O veículo, que atende regiões do Novo Mundo, Xaxim e Pinheirinho, circulará em período de avaliação por 30 dias.

O ônibus em teste, de prefixo GY002, possui chassi e motor dianteiro Mercedes Benz com padrão diesel Euro 6 e carroceria Mascarello. Além do ar-condicionado, conta com suspensão pneumática, dois espaços para cadeirantes, sinalização tátil, plaquetas em Braile e anunciador de fechamento das portas para orientação de pessoas com deficiência visual.

Após circular em rota curta por duas horas na segunda e terça-feira, o veículo passou a operar em tabela cheia a partir desta quarta-feira (25/2). As áreas de Fiscalização e de Especificação e Inspeção de Frota da Urbs acompanharão os testes, cujos resultados servirão de base técnica para possível incorporação do equipamento em novos ônibus do sistema de transporte coletivo da cidade.

A iniciativa visa avaliar a eficiência do ar-condicionado nos ônibus para potencialmente oferecer mais conforto aos passageiros no futuro. A Urbs não informou prazos ou quantidades para uma possível implementação em larga escala após o período de testes.

