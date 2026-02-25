Bombeiros comemoram queda de mortes por afogamento no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) tem motivos para comemorar. A temporada de Verão Maior chegou ao fim com uma redução significativa no número de mortes por afogamento no Litoral paranaense. Foram registrados 8 óbitos, uma queda de 58% em comparação aos 19 da temporada anterior, representando o menor índice dos últimos cinco anos.

Um detalhe importante: todos os casos ocorreram fora das áreas protegidas por guarda-vidas ou fora do horário de atuação das equipes – um forte indicativo da eficácia do trabalho preventivo realizado.

A operação contou com uma estrutura robusta: 607 bombeiros militares e 292 guarda-vidas civis distribuídos estrategicamente pelas praias. Para reforçar o atendimento, foram utilizados recursos como helicóptero, drones, motoaquáticas e viaturas.

“O resultado positivo é fruto do trabalho intenso das equipes e da mudança na cultura de prevenção da população”, explica o tenente-coronel Fabrício Frazatto dos Santos, comandante do 8º Batalhão de Bombeiros.

Os números comprovam a eficiência da operação: houve um aumento de 4,22% nas ações preventivas, totalizando 326.626 intervenções. Os salvamentos aquáticos cresceram 4,57%, chegando a 1.328 ocorrências. Na contramão, os casos de afogamento diminuíram 4,13%, passando de 97 para 93 na temporada 2025/2026.

Uma novidade que fez a diferença neste verão foi o helicóptero Arcanjo 01. Em seu primeiro ano de operação, a aeronave atuou em 165 ocorrências, incluindo resgates, salvamentos e buscas aquáticas.

A proteção não se limitou apenas aos adultos. Durante a temporada, 991 crianças perdidas foram localizadas e devolvidas aos responsáveis, e 12.454 pulseirinhas de identificação foram distribuídas como medida preventiva.

Para quem ainda planeja curtir o litoral nas próximas semanas, o CBMPR informa que mais de 30 postos de guarda-vidas permanecerão em funcionamento até o feriado de Páscoa.

A recomendação é clara: procure áreas protegidas, facilmente identificadas pela bandeira vermelha sobre a amarela, e respeite as orientações das equipes. Em caso de emergência, o telefone para contato é o 193.