Curitiba distribui 10 mil mudas de árvores nas Ruas da Cidadania

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Moradores de Curitiba fizeram fila na manhã desta quarta-feira (25/2) para retirar mudas de árvores distribuídas gratuitamente na Rua da Cidadania do Fazendinha. A ação faz parte do programa Meio Milhão de Árvores para Curitiba, que visa plantar 500 mil árvores na cidade até 2028.

A Prefeitura está distribuindo 10 mil mudas nas dez Ruas da Cidadania ao longo da última semana de fevereiro. A entrega já ocorreu nas regionais Santa Felicidade, Boa Vista, CIC, Cajuru, Boqueirão e Portão. As últimas distribuições serão realizadas nesta quinta-feira (26/2) para moradores das regionais Bairro Novo, Tatuquara, Pinheirinho e Matriz.

Para retirar uma muda, é necessário apresentar documento de identificação e comprovante de residência. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) solicita que os interessados levem uma sacola para transportar as mudas. O cadastro das retiradas será utilizado para georreferenciamento pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

Benefícios da arborização urbana

A ampliação da infraestrutura verde na cidade traz diversos benefícios, como equilíbrio térmico e sequestro de gases do efeito estufa. O programa também integra as estratégias do Plano de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas de Curitiba (PlanClima), visando tornar a cidade mais resiliente frente à emergência climática.

A SMMA ressalta que o plantio de árvores em vias públicas deve ser avaliado e autorizado pela secretaria. Moradores que desejarem plantar em ruas ou áreas públicas devem solicitar autorização pela Central 156. Plantios irregulares podem gerar problemas em calçadas e na sinalização viária.