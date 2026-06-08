Falta de água afeta milhares de moradores na grande Curitiba nesta segunda-feira

Moradores de diversos bairros de São José dos Pinhais e de Piraquara enfrentam desabastecimento de água nesta segunda-feira (08/06). De acordo com os comunicados oficiais da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), uma ocorrência no sistema afeta o fornecimento em mais de uma dezena de localidades da Região Metropolitana, com previsão de normalização apenas no período da tarde de hoje.

Enquanto os municípios vizinhos sofrem o impacto direto nas redes de distribuição, a capital Curitiba opera dentro da normalidade, sem registros de interrupções programadas ou emergenciais de grande porte para esta data.

Mais de 15 bairros atingidos na RMC

O problema no abastecimento concentra-se na porção leste e sul da Grande Curitiba, englobando áreas urbanas e colônias rurais. A interrupção atinge as seguintes localidades:

São José dos Pinhais: Rio Pequeno, Jurema, Quississana, Costeira, Del Rey, Iná, Roseira de São Sebastião, Borda do Campo, Colônia Mergulhão, Colônia Murici, Dom Rodrigo, Libanópolis e Cruzeiro.

Piraquara: Laranjeiras e Nemari.

Técnicos da companhia trabalham na resolução do problema e a expectativa é que o serviço comece a ser restabelecido gradativamente, com regularização total ao longo da tarde desta segunda-feira.

Manutenções no interior do estado

Além do bloqueio na Região Metropolitana, a Sanepar executa serviços de melhorias e higienização periódica em reservatórios do interior do Paraná, gerando desligamentos temporários em outras três cidades:

Astorga: Passa por intervenções devido a um impedimento operacional concomitante com a higienização de reservatórios. Os trabalhos começaram às 08h e uma segunda etapa ocorre a partir das 14h. A previsão é de que a normalização aconteça de forma gradativa no período da noite.

Santa Fé: O abastecimento foi interrompido às 08h para a lavagem programada de reservatórios. O fornecimento de água deve voltar à normalidade no decorrer da tarde de hoje.

Francisco Alves: Também afetada pela higienização estrutural do sistema desde as 08h. A retomada completa e regularização da pressão na rede estão previstas para o período da noite.

Consumo consciente e atendimento

Nas regiões afetadas, a orientação é para que a população priorize o uso da água tratada para alimentação e higiene pessoal essencial, evitando desperdícios com lavagens de calçadas ou carros até o completo restabelecimento dos reservatórios.

Moradores que possuem caixa-d’água domiciliar dimensionada adequadamente para o tamanho do imóvel tendem a sofrer menos ou não sentir os impactos do desabastecimento. Para registrar reclamações ou consultar prazos, o atendimento ao cliente funciona 24 horas por dia de forma gratuita pelo telefone 0800 200 0115 ou pelo WhatsApp no número (41) 99544-0115.