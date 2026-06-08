Festa do Pinhão de Piraquara tem feira de produtores, música e até troca de figurinhas

A segunda edição da Festa do Pinhão de Piraquara acontece de sexta-feira (12/6) a domingo (14/6) no Centro Histórico do município. O evento reúne mais de 40 feirantes com produtos artesanais, gastronomia típica e itens regionais relacionados ao pinhão, com entrada gratuita e atrações musicais durante os três dias.

A organização espera superar o público de 3 mil pessoas registrado na primeira edição. Entre as novidades deste ano estão um espaço exclusivo para troca de figurinhas da Copa do Mundo e a transmissão do jogo de estreia da seleção brasileira na competição, marcado para sábado às 19h.

O evento acontece na Rua Manoel Alves de Cordeiro, no Centro Histórico de Piraquara, e busca atrair moradores da região metropolitana de Curitiba, que soma cerca de 3,7 milhões de habitantes.

A programação ampliada inclui apresentações musicais e opções de artesanato local, produtos regionais e pratos típicos à base de pinhão.