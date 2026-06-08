Por que a pesca de tainha foi suspensa no Brasil?

O Ministério da Pesca e Aquicultura suspendeu a pesca de tainha na modalidade arrasto de praia a partir deste domingo. A medida foi tomada porque o Brasil atingiu 90% da cota autorizada para a temporada de 2026, que é de 8.168 toneladas. A suspensão tem caráter preventivo para evitar que a captura ultrapasse o limite estabelecido. As informações são da Agência Brasil.

O que é a cota de pesca de tainha?

É o limite máximo de toneladas de tainha que podem ser capturadas durante a temporada. Para 2026, a cota foi definida em 8.168 toneladas por uma portaria conjunta dos ministérios da Pesca e do Meio Ambiente. Quando se atinge 90% desse total, a pesca é suspensa para evitar excesso.

O que acontece com os barcos que estão no mar?

Os barcos que já estão pescando devem desembarcar o pescado em até 24 horas após a captura. Depois desse prazo, os pescadores podem voltar ao mar, mas somente para pescar outras espécies, não a tainha.

Como o governo monitora a quantidade pescada?

Por lei, as empresas pesqueiras precisam informar ao governo a quantidade de pescado retirada do mar. Essas informações são consolidadas no Painel de Monitoramento da Temporada de Pesca da Tainha, que permite acompanhar se a cota está sendo respeitada.

Qual é o objetivo dessa suspensão?

A medida é preventiva e busca proteger a espécie, evitando a pesca excessiva. Ao suspender a captura quando 90% da cota é atingida, o governo garante que o limite não seja ultrapassado e que haja tainha suficiente para as próximas temporadas.

Quando a pesca de tainha poderá ser retomada?

A reportagem não informa quando a pesca de tainha será liberada novamente. Isso dependerá da próxima temporada e das novas cotas que serão estabelecidas pelos ministérios da Pesca e do Meio Ambiente para garantir a sustentabilidade da espécie.