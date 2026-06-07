Obras no asfalto alteram trânsito em quatro bairros de Curitiba a partir desta segunda

A Prefeitura de Curitiba inicia, na manhã desta segunda-feira (8/6), as obras de recuperação de pavimento em sete ruas dos bairros Água Verde, Portão, Fazendinha e Santa Quitéria. Ao todo, o pacote coordenado pela Secretaria de Governo Municipal (SGM) vai revitalizar 5 quilômetros de vias pelo sistema de fresa e recape. Os motoristas devem redobrar a atenção, pois haverá bloqueios parciais.

Os trabalhos começam nesta segunda (8) com a remoção do asfalto antigo para a aplicação da nova capa. As intervenções não ocorrerão simultaneamente, e a previsão de conclusão de todo o lote é 5 de julho.

Confira o cronograma e os trechos afetados:

Primeira fase (Início nesta segunda-feira, 8/6):

Rua Alferes Ângelo Sampaio (Água Verde): entre as avenidas Iguaçu e Getúlio Vargas (442 metros).

entre as avenidas Iguaçu e Getúlio Vargas (442 metros). Rua Alcebíades Plaisant (Água Verde): entre as ruas Murilo do Amaral Ferreira e Palmeiras (522 metros).

entre as ruas Murilo do Amaral Ferreira e Palmeiras (522 metros). Rua Maranhão (Portão): entre as ruas Eduardo Carlos Pereira e Ponta Grossa (635 metros).

Segunda fase (Previsão para o decorrer de junho):

Rua Carlos Dietzsch (Portão): entre as ruas Coronel Airton Plaisant e Engenheiro Heitor Soares Gomes (462 metros).

entre as ruas Coronel Airton Plaisant e Engenheiro Heitor Soares Gomes (462 metros). Rua Major França Gomes (Santa Quitéria): entre as ruas Herbert Neal e Professor Fábio de Souza (1.676 metros).

entre as ruas Herbert Neal e Professor Fábio de Souza (1.676 metros). Rua Luís Parigot de Souza (Portão): entre as ruas Osmar Razolini e São Mateus (1.090 metros).

entre as ruas Osmar Razolini e São Mateus (1.090 metros). Rua General Potiguara (Fazendinha): entre as ruas Frederico Lambertucci e Angelina Ansai (210 metros).

Durante as obras, haverá bloqueios parciais e variáveis nos trechos sinalizados. Equipes da Superintendência de Trânsito (Setran) farão a orientação dos motoristas na região para amenizar o impacto no fluxo.