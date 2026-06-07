Santuário em Curitiba promove seis dias de festa com shows, gastronomia e celebrações

A tradicional Festa em Honra à Nossa Senhora do Carmo promete movimentar o Santuário localizado no bairro Boqueirão, em Curitiba, entre os dias 11 e 16 de julho de 2026. A programação, que é totalmente gratuita e aberta ao público, inclui shows ao vivo, show de prêmios, carreata, exposição de carros antigos, almoço festivo e celebrações litúrgicas.
O ponto alto do evento acontece no dia 16 de julho, com a grande Solenidade da Padroeira. Confira a programação completa:
Sábado, 11 de julho
A festa começa pela manhã com gastronomia e segue com atrações culturais até a noite. Às 18h, o pároco Pe. Dirley Veloso Moreira preside a missa solene.
- 10h30 – Abertura das barraquinhas de alimentação
- 14h00 – Início do Show de Prêmios
- 18h00 – Missa Solene
- Noite – Show de música ao vivo
- 23h00 – Encerramento
Domingo, 12 de julho
O dia mais movimentado do primeiro fim de semana terá carreatas, feira automotiva e o tradicional almoço festivo.
- 08h00 – Santa Missa
- 08h40 – Carreata pelas ruas do bairro
- 10h00 – Santa Missa
- 10h30 – Abertura das barraquinhas e venda do almoço festivo (opções para comer no local ou levar)
- 11h30 – Almoço servido no pátio do Santuário
- 12h00 – Santa Missa
- 14h30 – Feira de Carros Antigos
- 18h00 – Santa Missa
- 22h00 – Encerramento
Segunda a Quarta-feira, 13 a 15 de julho: Tríduo de Preparação
Dedicado à oração, reflexão e aprofundamento da devoção à padroeira, o Tríduo antecede a grande festa.
Quinta-feira, 16 de julho: Solenidade de Nossa Senhora do Carmo
O dia mais importante do ano para a comunidade do Boqueirão reúne milhares de devotos em celebrações que marcam a identidade do Santuário há décadas.
- 12h00 – Abertura das barraquinhas de alimentação
- 22h00 – Encerramento
- Nota: A grade de missas da solenidade será confirmada nos próximos dias.
Serviço:
- Local: Santuário Nossa Senhora do Carmo
- Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, 8520 – Boqueirão, Curitiba/PR
- Data: 11 a 16 de julho de 2026
- Entrada gratuita