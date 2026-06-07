Festa da Padroeira

Santuário em Curitiba promove seis dias de festa com shows, gastronomia e celebrações

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 07/06/26 18h07
Festa de Nossa Senhora do Carmo terá seis dias de shows e celebrações em Curitiba
Santuário do Carmo, no Boqueirão. Foto: Antônio More | Gazeta do Povo | Arquivo

A tradicional Festa em Honra à Nossa Senhora do Carmo promete movimentar o Santuário localizado no bairro Boqueirão, em Curitiba, entre os dias 11 e 16 de julho de 2026. A programação, que é totalmente gratuita e aberta ao público, inclui shows ao vivo, show de prêmios, carreata, exposição de carros antigos, almoço festivo e celebrações litúrgicas.

O ponto alto do evento acontece no dia 16 de julho, com a grande Solenidade da Padroeira. Confira a programação completa:

Sábado, 11 de julho

A festa começa pela manhã com gastronomia e segue com atrações culturais até a noite. Às 18h, o pároco Pe. Dirley Veloso Moreira preside a missa solene.

  • 10h30 – Abertura das barraquinhas de alimentação
  • 14h00 – Início do Show de Prêmios
  • 18h00 – Missa Solene
  • Noite – Show de música ao vivo
  • 23h00 – Encerramento
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Domingo, 12 de julho

O dia mais movimentado do primeiro fim de semana terá carreatas, feira automotiva e o tradicional almoço festivo.

  • 08h00 – Santa Missa
  • 08h40 – Carreata pelas ruas do bairro
  • 10h00 – Santa Missa
  • 10h30 – Abertura das barraquinhas e venda do almoço festivo (opções para comer no local ou levar)
  • 11h30 – Almoço servido no pátio do Santuário
  • 12h00 – Santa Missa
  • 14h30 – Feira de Carros Antigos
  • 18h00 – Santa Missa
  • 22h00 – Encerramento

Segunda a Quarta-feira, 13 a 15 de julho: Tríduo de Preparação

Dedicado à oração, reflexão e aprofundamento da devoção à padroeira, o Tríduo antecede a grande festa.

Quinta-feira, 16 de julho: Solenidade de Nossa Senhora do Carmo

O dia mais importante do ano para a comunidade do Boqueirão reúne milhares de devotos em celebrações que marcam a identidade do Santuário há décadas.

  • 12h00 – Abertura das barraquinhas de alimentação
  • 22h00 – Encerramento
  • Nota: A grade de missas da solenidade será confirmada nos próximos dias.

Serviço:

  • Local: Santuário Nossa Senhora do Carmo
  • Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, 8520 – Boqueirão, Curitiba/PR
  • Data: 11 a 16 de julho de 2026
  • Entrada gratuita
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