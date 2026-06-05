Paróquia em Curitiba realiza festa junina com 7 mil fatias de bolo e telão para jogo do Brasil

A Paróquia Sagrada Família, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), promove entre os dias 6 e 14 de junho a tradicional Festa Junina. Além da praça de alimentação com comidas típicas, a programação deste ano traz o famoso Bolo de Santo Antônio, o Show de Prêmios e até a exibição ao vivo do jogo entre Brasil e Marrocos.

Nesta edição, a meta da comunidade é comercializar cerca de 7 mil fatias do Bolo de Santa Antônio nos sabores abacaxi com coco e doce de leite com amendoim. Ao todo, serão escondidos aproximadamente 2 mil santinhos em meio à massa, mantendo viva a famosa tradição do santo casamenteiro.

Cada fatia individual será vendida por R$ 12. Os fiéis também podem adquirir o “Kit Santo Antônio” por R$ 40, que inclui duas fatias de bolo, uma geleia de doce de abóbora, um pão caseiro e três pãezinhos abençoados. As reservas do kit podem ser feitas antecipadamente pelo WhatsApp (41) 98750-5111.

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Telão gigante e programação de fim de semana

A venda do bolo e dos kits acontece diariamente, das 9h às 21h. Já os pastéis e o quentão sem álcool serão servidos a partir das 18h, entre os dias 6 e 12 de junho.

A programação principal se concentra no próximo fim de semana, nos dias 13 e 14 de junho:

Sábado (13/06) – Dia de Santo Antônio: A praça de alimentação abre ao meio-dia com um cardápio recheado: pastel, cachorro-quente, canjica, batata frita, polenta frita e caldo de polenta com frango. Às 19h, a comunidade transmite em um telão gigante a partida entre Brasil e Marrocos .

A praça de alimentação abre ao meio-dia com um cardápio recheado: pastel, cachorro-quente, canjica, batata frita, polenta frita e caldo de polenta com frango. Às 19h, a comunidade transmite em um telão gigante a partida entre . Domingo (14/06): As barracas abrem às 13h e, a partir das 14h, começa o tradicional Show de Prêmios.

Paróquia em Curitiba prepara 7 mil fatias de bolo de Santo Antônio

Para dar conta da demanda de 7 mil fatias e 1.200 kits, os voluntários trabalham com números impressionantes de ingredientes. Confira o que foi utilizado:

15 mil ovos;

1 tonelada de farinha de trigo;

1 tonelada de açúcar;

130 quilos de abacaxi;

80 quilos de doce de leite;

60 quilos de amendoim;

30 quilos de coco.

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Serviço

Bolo de Santo Antônio e Festa Junina da Paróquia Sagrada Família

Data da festa: 6 a 14 de junho de 2026

6 a 14 de junho de 2026 Venda diária do bolo: Das 9h às 21h

Das 9h às 21h Local: Rua Pedro Gusso, 4451 – Cidade Industrial de Curitiba (CIC)

Rua Pedro Gusso, 4451 – Cidade Industrial de Curitiba (CIC) Reservas e informações (Kit Santo Antônio): WhatsApp (41) 98750-5111