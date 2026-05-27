Servidores de São José dos Pinhais suspendem greve após negociação

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Sinsep) anunciou a suspensão da greve nesta quarta-feira (27) após uma intensa rodada de negociações na tarde do dia anterior. O recuo ocorreu depois que os vereadores da Câmara Municipal de São José dos Pinhais receberam em plenário servidores do município e representantes do sindicato.

Sâmia Dornelles, presidente do Sinsep, disse para a reportagem da Tribuna do Paraná que a categoria suspendeu o movimento depois que a prefeitura cedeu em pontos cruciais que levaram à greve durante as reuniões que se estenderam ao longo de terça-feira.

+ Leia mais Servidores de São José dos Pinhais deflagram greve e protestam na Câmara

“Tivemos avanços como a alteração do decreto que trata da concessão do auxílio-alimentação. Esse decreto vai ser alterado para os trabalhadores, pais e mães atípicos, que vão ter o direito garantido do auxílio-alimentação. A prefeitura também se comprometeu a rever a questão do aumento do auxílio-alimentação dos secretários e prometeram não punir nenhum trabalhador que fez parte do movimento de greve”, explicou a presidente do sindicato.

Na segunda-feira (25), o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) já havia declarado a ilegalidade da paralisação. À reportagem, Sâmia revelou que o sindicato não obteve sucesso nos recursos e que a Justiça fixou uma multa diária de R$ 100 mil para a entidade e de R$ 50 mil diretamente contra o CPF da presidente em caso de descumprimento. “Agora vamos atuar para reverter essa situação e a multa não ser executada”, ponderou a dirigente.

Se pela manhã de terça-feira (26) o clima na Câmara era de hostilidade e vaias ao presidente da Casa, Professor Wellington Leitão (PSB), à tarde o Palácio Legislativo virou o centro da pacificação. Uma comissão de dez vereadores se reuniu a portas fechadas com a diretoria do Sinsep para alinhar as reivindicações da revisão geral anual que seriam levadas à prefeita Nina Singer.

Em nota, a assessoria da Câmara confirmou a agenda e reforçou seu papel institucional de “Casa do Povo”, atuando como ponte entre o funcionalismo e o Executivo para destravar o impasse. Participaram da articulação, além de Leitão, a cúpula da mesa diretora e lideranças de comissões temáticas, como a da educação.