Servidores de São José dos Pinhais deflagram greve e protestam na Câmara

Servidores municipais de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, iniciaram uma greve geral na manhã desta terça-feira (26). A manifestação acontece em meio as negociações da Campanha Salarial 2026 com a prefeitura. O primeiro dia de paralisação foi marcado por tensão na Câmara Municipal, onde o presidente da casa, professor Wellington Leitão (PSB), discursou sob vaias ao justificar o veto à fala da presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Sinsep) por erros regimentais. A prefeitura alega que a greve é ilegal.

A greve foi programada pelo sindicato para iniciar nesta terça, a partir das 8 horas, em frente à Prefeitura. Os servidores foram até a Câmara Municipal para acompanhar a sessão da manhã e o clima esquentou. Sob protestos e vaias dos servidores, o presidente da Câmara justificou o motivo da presidente do Sinsep ser barrada de falar na tribuna.

Segundo o vereador, a representante do sindicato não pode falar porque o departamento jurídico da entidade baseou o pedido em um regimento interno antigo, já revogado.

“Hoje não estar falando em tribuna a presidente do Sinsep não é porque essa presidência cerceou a liberdade de fala da presidente, é porque enviou um documento de forma, no prazo e subsidiado de forma não mais existente”, explicou Wellington Leitão. O vereador reforçou que a fala da presidente do sindicato será reagendada respeitando o prazo legal de cinco dias úteis do novo regimento.

Servidores pedem reposição salarial e valorização

Aprovada na noite da última quarta-feira (20), em Assembleia Geral da categoria, a paralisação dos servidores acontece após o esgotamento das negociações com a Prefeitura de São José dos Pinhais a respeito da Campanha Salarial 2026. O sindicato considera a contraproposta da prefeitura “insuficiente”.

A decisão da greve, aprovada pela categoria, foi oficialmente comunicada pelo SINSEP por meio de ofício encaminhado diretamente à prefeita Nina Singer.

A categoria reivindica reposição salarial e valorização do funcionalismo, melhores condições de trabalho, respeito às mesas de negociação e garantia de direitos já estabelecidos.

Prefeitura diz que a greve é ilegal

Em nota enviada à imprensa, a Prefeitura e São José dos Pinhais informa que o movimento de greve deflagrado nesta terça-feira (26) pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Sinsep) contraria duas decisões judiciais proferidas pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), que reconheceram a ilegalidade da paralisação.

“As decisões judiciais determinaram a suspensão imediata do movimento grevista, considerando a ausência de uma pauta clara e a necessidade de garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais prestados à população”, informa a prefeitura.

A administração municipal reforça que respeita o direito à manifestação, mas destaca que a greve anunciada não atende os requisitos legais previstos para a sua realização.

Por fim, a prefeitura diz que segue adotando todas as medidas legais cabíveis para assegurar o funcionamento dos serviços públicos e espera o retorno de 100% da normalidade, com imediata suspensão da greve.