Obras em bairros e bloqueios na Rodoferroviária complicam o trânsito em Curitiba hoje: confira

O início da semana exige paciência redobrada dos motoristas em Curitiba. Duas grandes frentes de trabalho começam nesta segunda-feira (8/6): uma obra profunda de drenagem altera a circulação de vias internas no Capão Raso, enquanto o avanço do projeto do BRT Leste-Oeste restringe de forma definitiva o espaço para carros na região da Rodoferroviária, um dos pontos mais sensíveis da capital.

Bloqueios e desvios no trânsito de Curitiba

Rua André Szalbot (Capão Raso)

Trecho: Entre as ruas Ipiranga e Marechal Althayr Roszanniy.

Duração: 40 dias (a partir de 8/6), das 7h30 às 18h.

Impacto: Bloqueio total para obras de drenagem e requalificação. O tráfego local (moradores e comércio) está liberado. O desvio sugerido é pelas ruas Marechal Althayr Roszanniy, Santa Mônica, Ipiranga e Jovina de Oliveira Karan.

Rua Jovina de Oliveira Karan (Capão Raso)

Mudança: O trecho entre as ruas Santa Mônica e Marechal Althayr Roszanniy passa a ter sentido duplo de circulação e torna-se a via preferencial em relação à Marechal Althayr Roszanniy.

Avenida Presidente Affonso Camargo (Centro/Jardim Botânico)

Trecho: Em frente à Rodoferroviária (sentido bairro).

Duração: Permanente (a partir de 8/6).

Impacto: A faixa da esquerda está interditada para a construção do alicerce da nova estação-tubo. Como haverá alteração definitiva na geometria da pista, a perda dessa faixa é permanente. Agentes de trânsito orientam o local, que já registra lentidão.

Obras de recuperação de pavimento

Revitalização de vias (Água Verde e Portão)

Duração: Ao longo do dia, com trabalhos em execução até 5 de julho.

Impacto:Bloqueios parciais (sistema de pare e siga ou estreitamento de pista) para os serviços de fresa e recape nas seguintes vias que iniciam os trabalhos hoje:

Rua Alferes Ângelo Sampaio (Água Verde): entre Av. Iguaçu e Av. Getúlio Vargas.

Rua Alcebíades Plaisant (Água Verde): entre Rua Murilo do Amaral Ferreira e Rua Palmeiras.

Rua Maranhão (Portão): entre Rua Eduardo Carlos Pereira e Rua Ponta Grossa.