Falta de água: Curitiba tem 4 bairros afetados hoje, além de mais cidades do PR

Uma manutenção de grande porte no sistema de distribuição de água afeta o abastecimento em quatro bairros de Curitiba ao longo desta terça-feira (21) e quarta-feira (22). Além da capital paranaense, moradores do interior do estado em municípios como Pato Branco, Icaraíma, Roncador, Assaí, Douradina e Ortigueira também devem ficar atentos às paradas programadas e interrupções no fornecimento pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).
Em Curitiba, os trabalhos tiveram início às 08h desta terça-feira para a realização de melhorias na adutora que faz a transferência de água entre os reservatórios do Passaúna e do Ceasa. A normalização completa do sistema está prevista para a tarde de quarta-feira (22).
Bairros afetados em Curitiba:
- Campo de Santana
- Tatuquara
- Umbará
- Cidade Industrial (CIC)
Falta de água no interior do Paraná nesta terça-feira
No Sudoeste do Estado, a cidade de Pato Branco passa por serviços de higienização preventiva em seus reservatórios durante o dia de hoje.
- Início dos trabalhos: Terça-feira (21/07), às 07h
- Previsão de normalização: Noite de terça-feira (21/07)
- Motivo: Higienização de reservatórios
- Bairros afetados: Gralha Azul, Vila Isabel, Cadorin, Cristo Rei, Sudoeste, Veneza, Novo Horizonte, Nova Esperança e Bom Retiro.
Programação de desabastecimento para quarta-feira no Paraná
A Sanepar também programou obras de manutenção em redes, higienização de reservatórios e manutenções elétricas que afetarão diversas localidades do interior paranaense ao longo de quarta-feira:
Pato Branco (Sudoeste)
A cidade voltará a ter interrupção parcial para dar sequência à limpeza de reservatórios.
- Início: Quarta-feira (22/07), às 07h
- Previsão de normalização: Noite de quarta-feira (22/07)
- Motivo: Higienização de reservatórios
- Bairros afetados: Fraron, Sudoeste, São Cristóvão, Santo Antônio, Prolongamento BR 280, Dalla Vecchia, Cristo Rei, Encruzilhada, La Salle e Parque do Som.
Icaraíma (Noroeste)
- Início: Quarta-feira (22/07), às 07h
- Previsão de normalização: Tarde de quarta-feira (22/07)
- Motivo: Obras e manutenção em reservatórios
- Localidade afetada: Distrito Vila Rica.
Roncador (Centro-Oeste)
- Início: Quarta-feira (22/07), às 08h
- Previsão de normalização: Noite de quarta-feira (22/07)
- Motivo: Obras e manutenção em redes
- Localidade afetada: Área central (entre as ruas São Paulo e São Joaquim).
Assaí (Norte)
- Início: Quarta-feira (22/07), às 09h
- Previsão de normalização: Noite de quarta-feira (22/07)
- Motivo: Obras e manutenção em redes (interligação do anel de distribuição de água)
- Localidades afetadas: Jardim Muriae, Jardim Ikeda e parte dos Conjuntos Raio de Sol, Assaí e Centro.
Douradina (Noroeste)
- Início: Quarta-feira (22/07), às 11h30
- Previsão de normalização: Noite de quarta-feira (22/07)
- Motivo: Obras e manutenção em reservatórios
- Localidade afetada: Distrito Jardim do Ivaí.
Ortigueira (Campos Gerais)
- Início: Quarta-feira (22/07), às 13h
- Previsão de normalização: Noite de quarta-feira (22/07)
- Motivo: Falta de energia elétrica
- Localidade afetada: Distrito de Lajeado Bonito.