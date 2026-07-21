Falta de água: Curitiba tem 4 bairros afetados hoje, além de mais cidades do PR

Uma manutenção de grande porte no sistema de distribuição de água afeta o abastecimento em quatro bairros de Curitiba ao longo desta terça-feira (21) e quarta-feira (22). Além da capital paranaense, moradores do interior do estado em municípios como Pato Branco, Icaraíma, Roncador, Assaí, Douradina e Ortigueira também devem ficar atentos às paradas programadas e interrupções no fornecimento pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

Em Curitiba, os trabalhos tiveram início às 08h desta terça-feira para a realização de melhorias na adutora que faz a transferência de água entre os reservatórios do Passaúna e do Ceasa. A normalização completa do sistema está prevista para a tarde de quarta-feira (22).

Bairros afetados em Curitiba:

Campo de Santana

Tatuquara

Umbará

Cidade Industrial (CIC)

Falta de água no interior do Paraná nesta terça-feira

No Sudoeste do Estado, a cidade de Pato Branco passa por serviços de higienização preventiva em seus reservatórios durante o dia de hoje.

Início dos trabalhos: Terça-feira (21/07), às 07h

Terça-feira (21/07), às 07h Previsão de normalização: Noite de terça-feira (21/07)

Noite de terça-feira (21/07) Motivo: Higienização de reservatórios

Higienização de reservatórios Bairros afetados: Gralha Azul, Vila Isabel, Cadorin, Cristo Rei, Sudoeste, Veneza, Novo Horizonte, Nova Esperança e Bom Retiro.

Programação de desabastecimento para quarta-feira no Paraná

A Sanepar também programou obras de manutenção em redes, higienização de reservatórios e manutenções elétricas que afetarão diversas localidades do interior paranaense ao longo de quarta-feira:

Pato Branco (Sudoeste)

A cidade voltará a ter interrupção parcial para dar sequência à limpeza de reservatórios.

Início: Quarta-feira (22/07), às 07h

Quarta-feira (22/07), às 07h Previsão de normalização: Noite de quarta-feira (22/07)

Noite de quarta-feira (22/07) Motivo: Higienização de reservatórios

Higienização de reservatórios Bairros afetados: Fraron, Sudoeste, São Cristóvão, Santo Antônio, Prolongamento BR 280, Dalla Vecchia, Cristo Rei, Encruzilhada, La Salle e Parque do Som.

Icaraíma (Noroeste)

Início: Quarta-feira (22/07), às 07h

Quarta-feira (22/07), às 07h Previsão de normalização: Tarde de quarta-feira (22/07)

Tarde de quarta-feira (22/07) Motivo: Obras e manutenção em reservatórios

Obras e manutenção em reservatórios Localidade afetada: Distrito Vila Rica.

Roncador (Centro-Oeste)

Início: Quarta-feira (22/07), às 08h

Quarta-feira (22/07), às 08h Previsão de normalização: Noite de quarta-feira (22/07)

Noite de quarta-feira (22/07) Motivo: Obras e manutenção em redes

Obras e manutenção em redes Localidade afetada: Área central (entre as ruas São Paulo e São Joaquim).

Assaí (Norte)

Início: Quarta-feira (22/07), às 09h

Quarta-feira (22/07), às 09h Previsão de normalização: Noite de quarta-feira (22/07)

Noite de quarta-feira (22/07) Motivo: Obras e manutenção em redes (interligação do anel de distribuição de água)

Obras e manutenção em redes (interligação do anel de distribuição de água) Localidades afetadas: Jardim Muriae, Jardim Ikeda e parte dos Conjuntos Raio de Sol, Assaí e Centro.

Douradina (Noroeste)

Início: Quarta-feira (22/07), às 11h30

Quarta-feira (22/07), às 11h30 Previsão de normalização: Noite de quarta-feira (22/07)

Noite de quarta-feira (22/07) Motivo: Obras e manutenção em reservatórios

Obras e manutenção em reservatórios Localidade afetada: Distrito Jardim do Ivaí.

Ortigueira (Campos Gerais)

Início: Quarta-feira (22/07), às 13h

Quarta-feira (22/07), às 13h Previsão de normalização: Noite de quarta-feira (22/07)

Noite de quarta-feira (22/07) Motivo: Falta de energia elétrica

Falta de energia elétrica Localidade afetada: Distrito de Lajeado Bonito.